Hugo Chauque está desesperado por hace dos años su vida se convirtió en un calvario luego de una operación en su pene. En el hospital Pablo Soria de Chaco, fue intervenido por una infección en su órgano genital pero denuncia mala praxis.

“El órgano me quedó mal, al costado del cuerpo y eso me genera dificultades, porque orino para el costado o para arriba. No está bien direccionado, no está normal”, dijo y agregó que nunca le dieron respuestas ni buscaron solucionar su problema en los genitales. “Me dicen que no hay urólogos y me mandaron al Ministerio”.

El hombre es padre de familia y cobra una pensión no contributiva de solo $4500. Además sufre otros problemas de salud por eso pide ayuda. “Me hablaron abogados por la operación mal hecha, pero necesito asesoramiento por los trámites de la pensión”, dijo según consigna el diario Todo Jujuy.com. Y finalizo diciendo: “si me solucionan el tema, me voy a mi casa tranquilo”.