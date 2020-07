Hay preocupación por el crecimiento de casos del coronavirus (orthocoronavirinae) en el interior del país y en ese marco, una de las provincias que debió volver a fase 1 es Jujuy, que en lo que va de la pandemia lleva 1888 infectados de covid-19 y 49 muertos, con 350 personas que se recuperaron de la enfermedad.

La diputada de la Unión Cívica Radial Gabriela Burgos, habló en exclusiva con Crónica HD sobre la situación epidemiológica en la mencionada provincia y además de dar el parte hasta el último martes por la noche, manifestó que: "Siguen en vigilancia por haber tenido contacto directo 219. y finalizaron la misma 11722".

.

"El hospital central de la provincia de Jujuy, uno de los lugares donde se produjo un gran brote de casos positivos estarían con los números de sus camas ocupadas", detalló y añadió que "hay más de 8 hospitales de campaña en la provincia". "En distintos sectores y centros de Jujuy se han abierto lugares para la atención de las personas que están infectadas por el virus", continuó.

Al ser consultada sobre la decisión del gobernador Gerardo Morales de variar las fases de la cuarentena, sostuvo: "No está fallando nada, no lo tomaría de esa manera, no es una cuestión futbolística de toma de decisiones". "El covid es volátil, el tema es volátil, no tenemos nada ganado, siempre se dijo en cada uno de los informes", añadió. "No le tembló en pulso y eso significa seriedad administrativa, en pensar en la gente y volver a la fase 1", cerró sobre el tema.