El Ministerio Público de Brasil presentó este miércoles una acusación formal contra el actor Juan Darthés por el abuso sexual denunciado por la actriz Thelma Fardín, un episodio ocurrido durante una gira teatral en Nicaragua, cuando la víctima era menor de edad.



Así lo confirmaron en conferencia de prensa la misma actriz, junto a su abogado, Martín Arias Duval, integrantes de Actrices Argentina y la titular de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.



"Son muchas las mujeres y disidencias que atraviesan estas situaciones, si bien mi caso es testigo", dijo Fardín, quien valoró el apoyo que recibe y pidió que la sociedad "deje de perseguirnos a las víctimas, de estigmatizarnos".



La decisión de la justicia brasileña de abrir una investigación de oficio contra una persona nacida en Brasil (como es el caso de Darthés) por un crimen cometido fuera de ese país fue considerada como "inédita" por el abogado Duval, quien esta tarde en una conferencia de prensa señaló que "ahora estamos a la espera de que el juez resuelva sobre este pedido para comenzar el proceso penal en Brasil".

.



El abogado recordó que " cuando Thelma tomó la decisión de presentar la denuncia ante el Ministerio Público de Nicaragua, la justicia de ese país solicitó la colaboración del Ministerio Público de Argentina, que colaboró para reunir las pruebas que la justicia nicaragüense consideró suficientes para formalizar la acusación contra Juan Darthés".



"Un juez de ese país las analizó y decidió hacer lugar al proceso penal pidiendo la captura intenacional del acusado para que comparezca", añadió.



" En paralelo Interpol colocó una 'Alerta Roja' para la captura de Darthés y desde entonces está vigente porque, a pesar de que es de público conocimiento que el acusado reside en territorio brasileño, el pedido de extradición formulado por las autoridades de Nicaragua tiene plazos y tiempos ineludibles porque participan distintos niveles de la justicia y la diplomacia de ambos países", apuntó.



Explicó que "la constitución de Brasil prevé que ninguna persona nacida allí puede ser extraditada, pero si contempla que pueda ser juzgada en Brasil por un delito cometido en el exterior".

.



"En general, en estos casos habría que esperar a que se complete el rechazo de la extradición para presentar la solicitud de un juicio en Brasil, pero lo inédito de este caso es que el Ministerio Público de ese país abrió una investigación de oficio, solicitó colaboración al Ministerio Público de Argentina y de Nicaragua y presentó ante el juez el pedido de abrir un proceso porque consideró que hay suficientes elementos", resaltó.



El abogado explicó que Darthés fue acusado en Brasil de " estupro agravado", una tipificación que en ese país es castigada con hasta 12 años de cárcel.



"Nosotros no conocemos un precedente en la justicia brasileña de haber avanzado con una investigación de oficio sobre un connacional cuando aún no está resuelto el pedido de extradición", completó Duval.



A su turno, Fardin dijo que "este es un caso que tomó muchísima visibilidad, pero son muchísimas las mujeres que atraviesan una situación como esta y que no tienen la suerte de tener todos los apoyos que tuve yo".

Thelma Fardin, acompañada por el colectivo "Actrices Argentinas", participó de una conferencia de prensa.

.



"Esta lucha tiene que ser un faro para todas esas mujeres que se están animando a denunciar y para cambiar la manera en la que la sociedad mira a las víctimas. No puede ser que seamos nosotras las perseguidas y las que tenemos que impulsar los cambios que hacen falta", añadió.



La actriz valoró el apoyo que recibe y subrayó que "es momento que la Justicia y el Estado fomenten los cambios".



También participó la integrante del colectivo Actrices Argentinas, Cecilia Roth, quien encabezó la lectura de un comunicado de esa organización.



"Hoy estamos acá, otra vez, para hacer pública esta victoria, y corroborar que a pesar de los innumerables obstáculos, éste es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás", dice la declaración.

.



"Esta causa siguió adelante por el coraje de nuestra compañera y porque tuvimos y tenemos la certeza de que a la injusticia se la enfrenta juntas y organizadas, y porque desde nuestro movimiento nunca dejamos de trabajar, no sólo en este caso, sino en muchos otros de la enorme ola que devino después de la visibilización del tema", enfatizó el documento.



La organización afirmó que "hoy, asistimos a un triunfo: El Ministerio Público de Brasil formuló acusación formal contra Juan Darthés. Es decir, tres ministerios públicos fiscales de países diferentes consideraron que las pruebas presentadas y recabadas tienen contundencia suficiente para acusarlo penalmente; un recorrido que está sentando jurisprudencia internacional; nuestro objetivo es la verdad y este avance en la causa es en sí mismo reparador".



"Insistimos en señalar que el camino de la víctima es cruel y complejo: Sumado al trauma y los costos que implica económicamente, desde el momento en que se atreve a denunciar su vida cotidiana se ve expuesta y limitada", advirtieron.

.



"Se hace urgente prevenir estas violencias. Se hace urgente que el Estado provea mayores recursos para la atención de las víctimas. Se hace urgente la implementación de protocolos para que podamos vivir y trabajar en ámbitos seguros, libres de acoso y abuso. Tenemos la obligación histórica, política y social de que así sea", completó Actrices Argentinas.



Por su parte Mariela Belski, titular de Amnistía Internacional, destacó que "el caso de Thelma posibilitó que otras víctimas hablaran" y que la violencia de género "se sostenga en la agenda pública".