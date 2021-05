El intéprete de "Sorry" se vio envuelto en una nueva polémica esta semana. Esta vez no fue por rumores ni por una nueva pareja, sino por su aspecto. Es que el cantante decidió hacerse rastas y esto no cayó muy bien entre algunos de sus seguidores y el pasado domingo decidió volver atrás.

En los últimos meses Justin Bieber había optado por llevar el pelo largo, casi a la altura del hombro. Sin embargo, hace pocos días optó por hacerse rastas. Como siempre, hubo quienes lo alabaron y también otros que lo criticaron por "apropiación cultural".

Sus redes se llenaron de personas que defendían una u otra postura. "Germanos, Indios, Vikingos y otras muchas culturas históricamente han tenido rastas. ¿Cómo un estilo de peinado que pudo traspasar el tiempo puede pertenecer a un solo grupo de personas?. Desde mi entendimiento, este es un problema solo en Estados Unidos", aseguró uno de sus fans.

Este domingo decidió volver a cambiarse el look y lo compartió a través de sus historias con una foto en blanco y negro, agachando la mirada y tocándose la cabeza. Más tarde compartió otra imagen, relajado, comiendo.