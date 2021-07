Karina La Princesita tuvo una noche de furia en La Academia. Tras varias horas, se sentó en el sillón de panelista invitada en LAM y contó que está viviendo una situación económica muy dura a raíz de haber perdido un juicio. Reveló que tiene una deuda muy importante que no tiene cómo cubrir, sobre todo tras más de un año de pocos ingresos por la pandemia.

“Yo me siento mal por lo que pasó”, confesó cara a cara con Ángel de Brito tras el enfrentamiento que se vio al aire. “No necesité verme para darme cuenta de que había estado mal. Escuché un ´loco´ tuyo y fue un detonante, nunca me pasó, no es algo que me suela pasar”, aseguró la artista.

“Hace 4 años estoy trabajando gratis por los juicios que perdi”, @kari_prince en vivo #LAM — LAM (@LosAngeles_ok) July 1, 2021

Por otra parte, relató que sus seres queridos la ayudaron a darse cuenta del estado nervioso en el que se encuentra. “Después de hablarlo con mi familia, de que me digan ´che, no daba´, pudimos entender que es lo que me pasa. Me pasó algo importante pero, me parece, que mi gran problema es no permitirme estar mal”, agregó la cantante.

De Princesita a superpoderosa

La concursante reveló que está pasando un muy mal momento y que es hora de contárselo a sus seguidores. “Estoy acostumbrada, desde que comenzó mi carrera, a decir ´yo puedo con todo´. Me siento mal y siento que no voy a poder, no creo que vaya a cambiar este estado. Siento que necesito hablarlo y solucionarlo”, manifestó.

Sus conflictos tienen un trasfondo económico luego de perder un juicio importante. “Esto lo vengo arrastrando del 2014. Pero hace diez días me avisaron, tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de músicos, perdí uno el año pasado de un montón de plata pero estaba trabajando un montón y dije ´yo puedo con todo´", destacó.

Y agregó: "Hace diez días me avisan que perdí un segundo juicio y eso me hizo mal porque dije ´este si lo voy a ganar´. Eso es lo que me tiene mal. Yo era empleada como ellos de los Serantoni (empresarios de la movida tropical) y algunos van por todos y, otros, solo por mí”, argumentó Karina.

La Princesita aseguró que ella era trabajadora como los demás artistas y que creía que las pruebas que había presentado iban a alcanzarle para ganar, pero sin embargo se topó con este revés judicial.

“Presentamos pruebas, testigos y está todo claro de que yo no tenía nada que ver. Es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Y me pasó por la cabeza que cuatro años de mi vida, incluido el que viene, si tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Y me faltan tres juicios más que, si estos los perdí, a los otros, también”, especificó.

Problemas de salud

Esta noticia tuvo un impacto emocional muy grande en ella. “Para alguien que tiene plata, pagar cerca de tres millones de pesos en un año, por ahí pueden… Pero para otros que no estamos rompiendo el traste hace un montón y que yo estoy ganando plata recién hace poco, se me fueron las ganas de esforzarme”, se sinceró la artista.

En primer término decidió consultar con un profesional de la psicología para que la ayude a transitar esta angustia. “Estoy haciendo terapia por otras cuestiones porque soy una persona que, cada tanto, me siento mal. Y siento que mi cuerpo está hablando”.

Sin embargo, comenzó a mostrar otros síntomas. “Hace diez días, cuando me enteré de lo de la pérdida del juicio, se me durmió la cara, por eso vino la ambulancia. Y haberme quedado en blanco y furiosa en el programa, tiene que ver con que no estoy bien”, sentenció Karina.