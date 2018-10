El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien sufrió el incendio de su vehículo en el barrio porteño de Agronomía, cuando misteriosamente una camioneta se estacionó junto al coche del diputado y comenzó a prenderse fuego, alrededor de las 3 de la madrugada, sobre la avenida de los Constituyentes al 3400, expresó a la prensa que el hecho ciertamente lo sorprendió.



"Sucedió a eso de las 3 de la mañana. La camioneta se estacionó al lado de mi coche, en una avenida doble mano, comenzó a incendiarse y alcanzó a mi auto".



Consultado por el conductor del otro rodado, una camioneta Renault Traffic, Axel señaló: "Los ocupantes descendieron y abandonaron el rodado, pero como hicieron la denuncia en la comisaría, la Policía descartó que no haya sido un accidente".

Al tiempo, el ex ministro aclaró: "El dueño no apareció. Calculo que el daño deberá pagarlo el seguro de la Traffic, pero no sé bien cómo funcionan las pólizas en estos casos". Y agregó: "Igual tengo que esperar a que aparezca el dueño".

El diputado contó que el conductor de la camioneta dijo que su vehículo tenía equipo de gas y que por eso se alejó del lugar por miedo a que explote.

"Yo pedí que venga un peritaje de los bomberos para ver si era o no intencional y descartó que haya sido incendiado a propósito. El equipo de refrigeración tuvo un desperfecto y eso ocasionó el fuego", agregó.