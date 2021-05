El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este jueves que no tiene "dudas" de que el proyecto que envió a la Legislatura provincial para comprar vacunas contra el coronavirus será aprobado, porque "sería muy necio y obtuso que se opongan a esto".



"Yo creo que vamos a tener acompañamiento, creo que ya lo han manifestado", expresó el gobernador quien destacó que la provincia de Buenos Aires viene trabajado "desde junio del año pasado, cuando recién se conoció que había vacunas en fase 2 o 3, de todas las nacionalidades".



"Tampoco vamos a ser tan tontos de medir la efectividad de una vacuna por el país de origen, y menos por la ideología, no tiene nada que ver. Trabajó la Provincia, hicimos un equipo que consiguió vacunas, nosotros ya conseguimos vacunas, pero hicimos lo que hay que hacer", aseveró en declaraciones al canal A24.

.



Agregó que su Gobierno trabajó "desde el primer día para conseguir vacunas" e incluso, afirmó que las consiguieron pero que se las cedieron al Gobierno nacional.

"El que quiere ayudar a buscar vacunas no necesita Ley, no necesita impulso, ninguna ayuda ni ninguna autorización" y " si las consigue, como corresponde se las da al Gobierno nacional para que las distribuya entre todos los y las argentinas", afirmó Kicillof.

En ese marco, el Gobernador recordó además que "la Argentina está entre los países que más vacunas recibieron" y remarcó que la "provincia de Buenos Aires fue realmente un protagonista y artífice de esta situación".

.



"Estuvimos trabajando desde el mes de junio del año pasado, ni bien se supo que había empresas y laboratorios que terminaban vacunas, que las estaban probando. Salimos a buscarlas, hablamos con todos los proveedores, no importa la nacionalidad. Hablamos con proveedores de China, de Rusia, de EEUU, de Europa y lo que fuimos consiguiendo se lo fuimos aportando al Gobierno Nacional", detalló.



Al referirse a la situación epidemiológica, Kicillof expresó que gracias a las medidas tomadas a tiempo se evitó "la saturación en la ocupación de camas" y sostuvo que es "un gran resultado" sostenido en "un gran esfuerzo del pueblo de la Provincia, con los costos que tiene" pero que evitó que la gente se quedara "sin respirador y sin camas".



Indicó que "ha bajado la tasa de letalidad pero eso no quiere decir que nosotros podamos convivir con estos niveles de contagios y de muertes". "Más allá de que no sature el sistema sanitario, hay que hacer un esfuerzo porque cada vez que bajamos los casos bajamos aquellos que terminan internados y fallecidos", dijo.

.



En cuanto al proceso de vacunación, dijo que la provincia va "muy bien" y que terminaron lo que llaman "el primer hito de la vacunación, que es todo el personal de salud, más del 90% de los inscriptos, todos los mayores de 70 y todos los mayores de 60 con enfermedades previas".



El mandatario provincial fue consultado respecto de la vacunación de otra franja etaria, sobre lo que señaló que en la actualidad están vacunando "desde 40 para arriba con comorbilidades" y remarcó que son " la única jurisdicción que lo está haciendo".



"Cualquiera que tenga enfermedades de base, tiene que inscribirse y ya está elegible para ser vacunado. Lo mismo todos los de 60", completó.

Kicillof anunció línea de créditos para enfermeros y enfermeras bonaerenses

En otro orden de temas, Kicillof anunció que el Banco de la Provincia de Buenos Aires "aprobó una línea de crédito para los enfermeros de la provincia de cien mil pesos a devolver en 48 cuotas fijas de 3500”.

.



En referencia a las declaraciones del exjugador de River Plate, Matías Almeyda, quien contó que quiso comprar vacunas para toda la ciudad de Azul (lugar de donde es oriundo) tras la muerte de su padre por coronavirus pero que no se lo permitieron, el mandatario respondió: “No necesitaba hablar con nadie, podía ver las leyes de Argentina y de todos los países del mundo"



"En el exterior tampoco está muy permitido en los laboratorios la venta, a veces ni siquiera al extranjero, pero sí está permitido al extranjero generalmente es a países, a veces a algunos conglomerados empresarios que están trabajando para conseguir vacunas", aseveró.



"Ahora, yo le quiero decir a Almeyda y a cualquiera que quiera colaborar para buscar vacunas porque tiene un contacto o donar plata para que se compre, bienvenido, están los instrumentos, nadie va a obstaculizar. Yo creo que eso queda del lado de la oposición cuando decía que era veneno, o decían no nos dejan”, enfatizó .

.



"La verdad que es muy fácil, simplemente hace falta sentarse y trabajar para colaborar con el país. Me parece que la solución no es buscar vacunas para tal o cual. Hay que ir primero por los que más lo necesitan, que es la población de riesgo", añadió.



"Nosotros lo hemos hecho en la Provincia y de todo el país. Cuando hablamos con los laboratorios de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, siempre dijimos cuando consigamos vacunas vamos al Gobierno nacional, se las damos y son para todos los argentinos”, agregó.

.



"Porque esta no es una cuestión del sálvese quien pueda, ni del “primero yo”. Me parece que es una visión mezquina. Almeyda, o el que quiera ayudar, bienvenido, están todos los teléfonos, los esperamos, si tienen contactos", dijo



Agregó que " si tienen plata para donar para vacunas, también" los esperan para colaborar.



"Si algún jugador de fútbol, una estrella, una personalidad quiere donar plata para la compra de vacunas, también, bienvenido, porque está invirtiendo el Gobierno nacional una fortuna para vacunar a todos los argentinos”, concluyó.