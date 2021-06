Luego de la polémica generada por los 32 ventiladores respiratorios donados por Lionel Messi que permanecen abandonados en un depósito fiscal del aeropuerto Islas Malvinas de Rosario desde hace 10 meses, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió que el ingreso al país de esos productos no fue autorizado debido a la falta de homologación por parte de la autoridad sanitaria de origen, es decir, de España. “Son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta”, explicaron.

"Se aclara que la ANMAT no autorizó el ingreso de los productos denominado. BALON RESUCITADOR AUTOMATIZADO MECANIZADO (mencionados como “respiradores”), que fueran donados por la Fundación Messi a la Municipalidad de Rosario, por no presentar ante esta Administración Nacional la documentación necesaria para la autorización de ingreso de la donación. Los mismos son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen", señaló un comunicado al que "Crónica" tuvo acceso. "La solicitud de ingreso iniciada por el receptor de la donación ingresó en agosto del año 2020. Durante el mismo mes se indicó la documentación faltante y desde ese momento no se ha recibido ninguna nueva información", agregó.

Los ventiladores respiratorios se encuentran en un depósito fiscal del aeropuerto Islas Malvinas de Rosario

Según pudo averiguar este medio, se trataba de equipos que son utilizados en los centros médicos de España y fueron fabricados por la compañía automotriz Seat. La idea de la donación era que fueran repartidos en los diferentes hospitales y clínicas de Rosario.

Cualquier equipamiento médico que llega al país procedente del exterior requiere de la autorización de la ANMAT para poder ser utilizado en el país. Por eso, la demora de los 10 meses para su habilitación parece explicarse en cortocircuitos referidos al proceso de presentación de documentos y homologación aduanera.

Los productos en cuestión son denominados “Balón resucitador automatizado mecanizado” y llegaron al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario el último 8 de agosto. Ante la falta de de la autorización de la ANMAT, fueron guardados en un depósito fiscal del mismo aeropuerto, donde quedaron abandonados durante los últimos 10 meses.

Aún se desconoce si, desde la llegada, las dos autoridades sanitarias de España y Argentina realizaron tareas conjuntas para poder destrabar el problema de la homologación.

Un astro solidario

Para Lionel Messi, la donación de la polémica fue la segunda que iba a realizar para la Argentina en medio de la pandemia del coronavirus.

En mayo del 2020, tres meses antes de la llegada de los ventiladores, Messi donó nada menos que 500 mil euros (43 millones de pesos de entonces) para la campaña de recaudación “Juntos por la Salud argentina”, comandada por la Fundación Garrahan.

Como si fuera poco, la Fundación Messi también aportó sin ningún tipo de restricciones regulatorias respiradores mecánicos, bombas de infusión y monitores multiparamétricos, los cuales fueron repartidos entre diferentes hospitales de distintas partes del país.

Requisitos para donar

En la página web oficial, la ANMAT publicó los requisitos necesarios para la donación de equipamiento de salud procedente del exterior. En el documento se especifica: “En el caso que producto médico se encuentre registrado ante esta Administración Nacional, presentar copia del registro, vigente a la fecha de ingreso, de cada uno de los productos médicos donados. En caso de no estar inscripto en la ANMAT, deberá adjuntar copia de la autorización de comercialización (Certificado de Libre Venta) vigente a la fecha de ingreso, emitido por la autoridad sanitaria donde se comercializa el producto médico”.