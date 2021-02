La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) prohibió la comercialización y distribucción en todo el territorio nacional de un aceite de girasol por considerarlo ilegal.

Así determinó el organismo a través de Resolución 1050/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que definió además impedir su producción a partir de la denuncia ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Según indicó la ANMAT, la queja del comprador del producto estaba basada en "la genuinidad del producto", del cuál el consumidor decía dudar.

Por ello, decidió prohibir "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: Aceite de girasol, marca CRZ, RNPA N° 02-325271, RNE N° 02-044285, elaborado por Cooperativa Santafesina Agrícola, Provincia de Santa Fe".

El aceite marca CRZ fue prohibido por ANMAT.

Explicaron también que la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires verificó los registros del establecimiento y el producto, e indicó que el producto era inexistente.

Por otro lado, el ente gubernamental dictaminó que la razón social de la empresa, “Cooperativa Santafecina Agrícola”, no figuraba en la base de datos inscripta con ese nombre, lo que significa que la entidad o sociedad mercantil no está registrada de manera legal, o al menos, no con el nombre que rotulaba la etiqueta del aceite fabricado.

La ANMAT informó que "por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, por consignar en su rótulo la leyenda 'Libre de Gluten' y el símbolo de Alimento Libre de Gluten", se considera al aceite como un producto ilegal.

Agregó que prohíbe "la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE N° 02-044285 y RNPA N° 02- 325271 por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNE y un RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales".