La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) prohibió la venta de la crema de maní marca "Hardy" en todo el territorio nacional debido a que la empresa que elabora este producto está clausurada desde diciembre de 2018.

Según informó el organismo, "la crema de maní con chocolate semi amargo, sin azúcar agregada" no puede ser comercializada por que la compañía "Hardy Hermanos SRL -RNE: 21-113984" no tiene inscriptos el producto y está clausurada desde el 11 de diciembre de 2018, por lo que "no puede desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración y/o fraccioamiento de alimentos".

La prohibición está asentada en la Disposición 5034/2019, publicada el último viernes en el Boletín Oficial.

La crema de maní Hardy no puede ser elaborada en ninguna parte del país.

"Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284", sostuvo ANMAT.