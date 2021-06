Detrás de esa personalidad avasallante, María Palacios, más conocida como "La Chabona", tiene momentos donde se muestra a corazón abierto en ciertas entrevistas y hace reflexiones sobre su vida personal, un torbellino de emociones. Esta vez, en un mano a mano con Jimena Grandinetti para "A lo Grandi", la influencer hizo un repaso por su vida y habló de las relaciones tóxicas, donde hizo referencia al papá de su hijo y a su última canción, la más aclamada por sus fanáticos.

La conversación fue un total repaso de la vida de La Chabona, donde varios minutos fueron dedicados a su hijo Junior, "la luz de sus ojos", cuyo padre, califica como "tóxico" y es por eso que su tema más icónico fue dedicado a el. “Ese tema va para el papá de mi hijo”, confesó la artista haciendo referencia a "El tóxico".

.

Tras la frase disparadora, siguió explallándose sobre el tema y reveló que “le volaba los pelos todo el día, flasheaba cosas y quería que estuviera todo el día con él”. Ellos mantuvieron siete años de relación y tuvieron dos hijos: Mario Junior Arcángel, a quien perdió en un accidente de tránsito a los seis meses de embarazo, y Cristian Junior Tahiel, que tiene un año.

"La Chabona" junto a su hijo Junior, recién nacido.

“Era celoso mal. Flasheaba con los pibes del grupo Los Varriletes porque yo soy la bailarina, con mis mánager, representantes... No me dejaba respirar y eso te ahoga, llega un momento que te cansa”, añadió sobre el motivo por el cual era celoso. Sin embargo, vivió tantos momentos junto a él que sus celos no fueron un impedimento a la hora de formar una familia.

Recordemos que “Pedazo de Drácula” o “cachorra de leche” fueron las frases que llevaron a La Chabona a la viralización en las redes sociales. Tiene una particular forma de expresarse y la siguen cada vez más personas tanto en Instagram, como en YouTube y también en TikTok.

