La Comisión de Salud de la Legislatura porteña iniciará el lunes próximo el debate de dos iniciativas vinculadas al uso del cannabis medicinal con fines terapéuticos que proponen la adhesión de la Ciudad a la ley nacional sancionada en 2017 y también la autorización para el cultivo personal para personas con enfermedades como epilepsia refractaria, esclerosis múltiple y autismo, entre otras.



La reunión de la Comisión tendrá carácter informativo, desde las 16, con la participación de Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva; Carlos Damín, jefe de Toxicología del Hospital Fernández; Adrián Gindín, secretario de Tecnología Educativa de la Facultad de Medicina de la UBA; Rosana Sapia, de la Asociación Jardín del Unicornio; y Carlos Magdalena, jefe de Neurofisiología y Epilepsia del Hospital Gutiérrez.



Según fuentes legislativas, con este primer encuentro se dará inicio al tratamiento parlamentario de dos expedientes, uno de los cuales fue presentado por la diputada del Frente de Todos María Rosa Muiños que promueve la adhesión del distrito a la ley 23.750, la cual regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

También se abordará el proyecto del legislador de UCR-Evolución Leandro Halperín que propone "un acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud".



Plantea la incorporación del medicamento paliativo al sistema de salud pública para su entrega gratuita en el tratamiento de "convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia" y para enfermedades como la epilepsia refractaria, síndrome de West, cáncer, VIH-Sida, esclerosis múltiple, autismo y enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia.

Y dispone que los pacientes o sus tutores que estén afectados por las patologías mencionadas estén habilitados a " fin de sembrar, cultivar o guardar cannabis y sus derivados en las cantidades que determine el médico tratante y hasta el máximo establecido en la reglamentación".



En declaraciones, Halperín consideró que "el cannabis medicinal avanza y los Estados no pueden frenar el tiempo porque eso perjudica a muchas familias".



"Este proyecto de ley tiene que ver con cómo vemos el Estado, que no está para meterse en el medio de nada. O te ayuda o se corre del camino, pero para molestar no", concluyó.