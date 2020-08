Por iniciativa del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el municipio convocó a expertos en seguridad y representantes de la Justicia, las Fuerzas de Seguridad, la Defensoría del Pueblo, la Educación y la Legislatura local para debatir sobre los desafíos que enfrenta hoy el distrito en materia de seguridad.

A través de un mix de videoconferencia y reunión presencial, Espinoza propuso el nuevo Consejo para implementar un espacio permanente donde se pueda dar un amplio debate e intercambio de experiencias, incluyendo la participación de los vecinos.

Todos los presentes destacaron y agradecieron la convocatoria del Intendente y coincidieron en poner especial atención al flagelo del narcotráfico. “No es habitual que nos inviten a este tipo de reuniones en otros lugares”, dijo el jefe de Gendarmería en el distrito. “Vamos a trabajar todos juntos para vivir sin miedo”, aseguró el jefe comunal.

“Están los jueces, los fiscales, la policía, la Gendarmería, la delegación de narcotráfico, la Defensoría del Pueblo, los representantes de la educación, los representantes de todo lo que tiene que ver con la problemática de seguridad y, por supuesto, también los representantes del Poder Legislativo de La Matanza. Estamos generando, también a través de este Consejo, la participación de los vecinos. Necesitamos su participación para que nos cuenten lo que pasa en cada uno de sus barrios y para que también denuncien de forma normal, anónima o a través de los foros vecinales de seguridad”, dijo Fernando Espinoza.



“Sabemos que vamos a profundizar todos juntos la lucha contra el narcotráfico, que es la madre de los problemas de la inseguridad. Para eso, con la policía, con la justicia, con todas las fuerzas de seguridad, vamos a multiplicar las acciones. Pero repito, necesitamos la participación de los vecinos”, aseguró.



“Vamos a escuchar a los expertos en Seguridad para poder generar las soluciones que nuestra gente necesita. Este Consejo Municipal de Seguridad quiere y tiene como objetivo que nuestros vecinos vivan sin miedo. Y eso es lo que vamos a lograr", expresó.



Pamela Loisi, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, celebró “poder juntarnos y poder trabajar en conjunto con todos los representantes” porque “es el momento de tomar decisiones y recursos e intercambiar algunos temas para poder salir adelante. Por eso agradezco la convocatoria, y a seguir trabajando para poder salir adelante de esta situación”.



Miguel Saredi, presidente del bloque Partido Federal, destacó el hecho de que, “pese a que la seguridad no sea una responsabilidad a veces esencial en los municipios, el intendente se pone al frente de la situación, nos convoca, y nos parece bien hacernos cargo de una situación muy difícil para los vecinos, en un momento especialmente complejo”.



Silvia Caprino, la Defensora del Pueblo, subrayó que se trató de una muy amplia convocatoria y “una muestra de buena voluntad de todos los sectores de participar, cosa que me alegra enormemente como Defensora del Pueblo, y trabajaremos y apoyaremos todas las acciones que se hagan desde este espacio porque creo que va a ser muy positivo para todo el municipio que todos trabajemos en la misma dirección”.



Víctor Hugo Geréz, comandante de Gendarmería, aseguró que la reunión fue un hecho “casi nuevo para nosotros porque no es habitual que nos inviten a este tipo de reuniones. Nos permite conocernos a todos los actores fundamentales y los que tenemos responsabilidad con la seguridad. Estamos trabajando con mucho entusiasmo y responsabilidad en toda La Matanza”.



Walter Fernández Mamani, jefe departamental de policía de La Matanza, consideró como muy positivo el encuentro, dijo estar agradecido de poder participar, y se mostró esperanzado por el hecho de que “esto es el inicio de una nueva gestión en cuanto al tema de seguridad, que es un tema social muy preocupante y que hoy en día tenemos que dar una solución. Creo que va a ser muy positivo hacia el futuro”, aseguró.



“También vamos a trabajar juntos en erradicar problemáticas como las entraderas de las casas que muchas veces generan hasta problemas de perder la vida de nuestras familias, en muchos casos. Vamos a trabajar para dar soluciones a los problemas que tienen nuestros trabajadores cuando van o vienen del trabajo. Vamos a trabajar muy fuerte contra lo que el robo al voleo y los motochorros, delitos que también en muchos casos nuestros vecinos terminan perdiendo la vida”, agregó el Intendente.



Por último, el jefe comunal agradeció a todas y a todos quienes participaron. “Esta es la forma de abordar integralmente la búsqueda de una sociedad más justa y estoy convencido que a través de la participación de los sectores de la educación y de la Secretaría de la Mujer, sobre todo sabiendo la violencia de género que hoy sufren muchas mujeres por el solo hecho ser mujeres, vamos a generar políticas públicas efectivas entre todos”, concluyó.



Participaron de la videoconferencia el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, Sergio Gago, y su vicepresidente, Marcelo Germinario, la Defensora del Pueblo, Silvia Caprino, la Fiscal General Patricia Fabiana Ochoa, el Defensor Oficial, Marcelo García, y representantes del Patronato de Liberados y del Foro de Seguridad y de Asistencia a la Víctima.



De parte de las fuerzas de seguridad, el jefe departamental de policía del distrito, Walter Fernández Mamani, el comisario mayor Carlos Pérez, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el comisario inspector de Narcocriminalidad, Gustavo Potenza, y el comandante de Gendarmería, Víctor Hugo Gerez.



También estuvieron los miembros del Consejo Deliberante de La Matanza Liliana Pintos, presidenta, Ricardo Rolleri, presidente de bloque Frente de Todos, Pamela Loisi, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, y Miguel Saredi, presidente del bloque Partido Federal.