El municipio, que es el más grande del país, con una población de 2.281.194 habitantes y que tiene a 438.507 de ellos en distintas etapas de estudio, fue elegido y declarado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO), como Ciudad del Aprendizaje.

El 20% de los habitantes de La Matanza son alumnos que asisten a instituciones de educación formal.

“Y no nos conformamos, porque cada matancero debe tener la posibilidad de formarse y prepararse para el mundo que viene. No hay meritocracia posible donde no existe igualdad de oportunidades”, agregó el jefe comunal.



Una ciudad del aprendizaje, según lo define el organismo internacional, promueve el mismo a lo largo de toda la vida para todos movilizando de un modo efectivo sus recursos en todos los sectores para la promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior y revitalizando el aprendizaje en las familias, las comunidades y en los trabajos, ampliando también el uso de tecnologías modernas.



La Matanza fue distinguida tras que la UNESCO tuvo en cuenta que desde hace años viene desarrollando importantes políticas públicas educativas para garantizar el acceso universal al aprendizaje en todos sus niveles.



Entre ellas: el otorgamiento de 10.000 becas para estudiantes secundarios; el plan ‘A la escuela mejor con libros’, gracias al cual se entregaron más de 3 millones de libros, en modalidad uno a uno para que puedan tener los recursos didácticos necesarios, y 8 mil kits de robótica para las distintas escuelas del municipio; la refacción de 400 escuelas y la construcción de 240 aulas en los últimos tres años; equipamiento con computadoras, proyectores y pantallas en todos los jardines de infantes; creación de un centro de innovación tecnológica (Citlam) y también de Clubes de Ciencia en los distintos barrios del municipio; la conformación de once Casas Culturales, una Biblioteca Móvil del distrito y la realización anual de la Feria del Libro Municipal; el fortalecimiento de los centros de formación laboral y profesional; y la creación de una nueva sede de la Universidad de La Matanza realizada con fondos exclusivamente municipales; capacitación permanente de los docentes junto a universidades; y un trabajo para garantizar el primer empleo a jóvenes egresados junto a empresas como Accenture.



La Matanza informó también que creará un Consejo Consultivo de la Ciudad de Aprendizaje para darle marco al diálogo multisectorial que permita cumplir con los objetivos planteados. Integrado por empresas, sindicatos, universidades, y otros actores clave para compartir problemáticas y buenas prácticas vinculadas al programa, con el objetivo de seguir trabajando para el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas.