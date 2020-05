A partir de ahora, mediante un sistema de geolocalización y control médico que funciona desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Matanza se puede hacer el seguimiento de pacientes confirmados y sospechosos de estar contagiados de COVID 19 que realizan el aislamiento en sus domicilios. Con este nuevo sistema todos los pacientes a través de sus teléfonos móviles son monitoreados las 24 horas por médicos y especialistas.



El intendente de La Matanza Fernando Espinoza, acompañado por la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y por el Presidente de la Asociación de profesionales del Hospital de Clínicas, Doctor Luis Sarotto, supervisó el inicio de las operaciones de este sistema que se puso en marcha a partir de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y que se basa en un software permitirá tener un registro de los pacientes confirmados o posibles de Covid-19.



El Jefe Comunal agradeció la iniciativa y resaltó la rápida ejecución con que se desarrolló en el distrito: “Qué mejor que el día del trabajador estar con destacadísimos profesionales de la medicina y la docencia de nuestro país. Es un orgullo inmenso que estén acá poniendo en marcha este sueño que se logró en sólo 15 días”.



“No hablo solamente del monitoreo de pacientes a través de este software -continuó enfático el Intendente-, sino de lo que vienen haciendo hace años por la ciencia y la medicina de nuestro país. Está claro que la Universidad pública y gratuita en Argentina genera oportunidades como esta. Como dijo nuestro Premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay: la ciencia no tiene Patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Y ustedes hoy están haciendo Patria”.



Además, Espinoza señaló que “es un orgullo que podamos estar todos los argentinos juntos, en este caso, con nuestra Vicegobernadora que trabajó en este proyecto con nuestras áreas de salud. Estamos construyendo todos juntos una nueva Argentina: la Argentina de las mayorías, poniendo en práctica en medio de esta pandemia un programa basado en las nuevas tecnologías a través del cual vamos a poder trabajar en beneficiar a muchísimas personas, ya sean pacientes confirmados o sospechosos de tener el virus”.



También explicó que: “Esto nos permitirá optimizar el recurso médico que tenemos, ya que el seguimiento de los pacientes se realizará con médicos que no están en los hospitales por diversos motivos, ya sea su edad o por estar comprendidos en algún grupo de riesgo, y que van a trabajar desde sus casas”.



De esta manera, el sistema de seguimiento no sólo permitirá controlar la evolución de los pacientes, sino también el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Al mismo tiempo que permite optimizar y aprovechar al máximo a todo el personal médico disponible, aunque esté en cuarentena.



A su turno, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo: “estas herramientas nos están ayudando no sólo a prevenir el Coronavirus, sino que además nos ayudan a trabajar y a poder seguir los casos, controlar a la población, hacer un monitoreo permanente las 24 horas de la situación y de nuestros habitantes. La digitalización y el seguimiento de los casos es una herramienta fundamental, en estos tiempos donde tenemos que estar aislados”.



Por su parte, el Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital de Clínicas, Doctor Luis Sarotto, dijo que el desarrollo de este software “permitirá un abordaje integral, monitoreado y geolocalizado de los pacientes contagiados y de los pacientes sospechosos de contagio”.



Para finalizar el Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, señaló: “esta es la Argentina que viene, donde apostamos a un Estado presente para poder generar el bienestar de todos, en contraposición a lo que tuvimos que ver en los últimos cuatro años. La pandemia va a pasar. Argentina tiene un futuro promisorio y esto es gracias a políticas de Estado como la que estamos viendo en este centro de monitoreo, que nos permite llevar adelante el seguimiento, cuidado y protección de todos nuestros vecinos. Porque hoy la única vacuna que tenemos es cuidarnos entre todos, con amor y solidaridad. Y lo más importante es que seamos responsables. Por eso, una vez más, les pido: Quedense en casa”.