El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, convocó a una videoconferencia de la que participaron autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, las directoras y directores de los hospitales del distrito y representantes de las fuerzas vivas, para seguir trabajando en el día a día y en las estrategias implementadas o a implementar con respecto a la pandemia y dar cuenta de los tiempos estipulados para la producción y aplicación de la vacuna en el país para empezar a organizar y delinear, desde todos los ámbitos, la reactivación de la economía y de todas las actividades del distrito.



Además del intendente Fernando Espinoza, desde el Palacio Municipal, participaron de manera virtual los secretarios de Salud de la Nación Dr. Armando Medina y Dra. Judith Díaz Bazáan; el subsecretario de Salud de la Nación, Dr. Alejandro Collia; miembros del gabinete local y representantes de todos los sectores de la sociedad matancera nucleados en el Comité Operativo de Emergencia (COE). Entre las autoridades de los hospitales del distrito, asistieron de manera presencial la directora del Hospital Balestrini, Dra. Liliana Álvarez; la directora del Hospital Simplemente Evita, Dra. Valeria Fernández y el director del Hospital Paroissien, Dr. Alejandro Royo. La directora del Hospital Favaloro, Dra. Gabriela Hamilton, lo hizo de manera virtual.



Como integrantes del Comité Operativo de Emergencia de La Matanza, participaron los representantes locales de las iglesias evangélicas, de los obispados, la CGT, la CTA, los movimientos sociales, los Colegios de Profesionales, Abogados, Arquitectos, Martílleros, la Cámara de Comercio, las fuerzas de la producción y del trabajo, las cámaras empresariales, los clubes de barrio, los centros de jubilados.



“Agradezco enormemente la participación de esta reunión, porque justamente hicimos esta teleconferencia para saber cuál es la situación real de la vacuna contra COVID 19 en la Argentina. Y qué mejor que convocar a nuestros representantes del Ministerio de Salud de la Nación para que nos cuenten”, dijo Fernando Espinoza.



“La verdad es que son excelentes noticias. Primero, ya es un hecho que la vacuna se está fabricando en la Argentina. Segundo, es un hecho que los argentinos nos vamos a dar la vacuna, en forma general, entre seis meses y un año antes que otros países del mundo. Nos dijeron que va estar disponible para toda la población para el primer trimestre del año que viene, y eso es una inmensa noticia”, agregó.



En ese sentido, destacó que “a todos los representantes de la sociedad de La Matanza no solamente nos da la certeza de cuándo vamos a tener vacuna, sino también nos empieza a dar muchas expectativas de cómo organizarnos hoy y de cómo empezar a organizarnos para la postpandemia. Cómo el industrial organiza su fábrica, cómo el comerciante organiza lo que va a poder hacer con su comercio, y proyectar sus ventas, y ni que hablar de lo que respecta a nuestras y nuestros docentes, de lo que en realidad respecta absolutamente a todos”.



“Vamos a volver a vivir sin miedo con esta vacuna y vamos a volver a vivir tranquilos, trabajando, estudiando como soñamos cada uno de los argentinos para nuestra familia”, aseguró.



Respecto a lo conversado específicamente con las directoras y los directores de los hospitales del distrito, Fernando Espinoza ponderó que “ La Matanza hoy está por debajo de la media de todo el conurbano bonaerense en cuanto a contagios en relación con la cantidad de habitantes, ubicándose en el lugar 23 entre los municipios, y muy por debajo de la Capital Federal que, con casi la misma cantidad habitantes, tiene EL 300% más de contagios”.



“En cuanto a la ocupación de camas de terapia, que es la otra medida que se considera para el seguimiento de cómo está enfrentando cada ciudad, cada provincia o cada país la pandemia, también estamos muy por debajo de la media del Gran Buenos Aires y ni que hablar de la Capital Federal, con un 60 % por ciento de ocupación”, añadió.



Por último, el jefe comunal agradeció por la teleconferencia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Salud, Dr. Ginés González García, “por habernos dado esta buena noticia que por supuesto cada representante de las fuerzas vivas de la matanza lo va a comunicar en cada uno de los sectores que representan”.



También, muy especialmente a todos los trabajadores y auxiliares de la salud. “El trabajo que día a día se lleva adelante en cada uno de los hospitales de La Matanza, realmente es algo admirable, y quiero agradecer públicamente a todos los trabajadores de la salud de La Matanza, a todos los trabajadores, desde los médicos y terapistas hasta camilleros, personal de enfermería y auxiliares, por lo que hacen todos los días a pesar de que quizás no se vea o no se sepa mucho de su tarea y esfuerzo diario. Pero ya van más de seis meses desde que la pandemia llegó a la Argentina y están día a día en la primera línea de fuego sosteniendo esta acción de amor y de solidaridad, que es nada más ni nada menos que salvar vidas en la peor crisis sanitaria del mundo de los últimos 100 años”, enfatizó Fernando Espinoza.