La municipalidad de La Plata informó este miércoles que bloqueará con montículos de tierra siete accesos a la capital bonaerense para evitar el ingreso y egreso de automóviles cuya circulación no esté debidamente justificada, como parte de las medidas de control dispuestas para mitigar la propagación del coronavirus.



En un comunicado, la comuna señaló que en esos accesos al Partido de La Plata solo se permitirá el ingreso de emergencias médicas y policiales, mientras habrá otros 12 accesos habilitados al tránsito donde se montará un estricto control policial. Por otra parte, ya se endurecieron los controles en las zonas habilitadas para transitar con retenes donde inspectores de la secretaría de Control Ciudadano y agentes de la Guardia Urbana de Prevención pararon e interrogaron esta mañana a todos los vehículos que pretendía ingresar a La Plata.

Estamos restringiendo algunos accesos y realizamos controles más exhaustivos. Es muy importante que toda la población cumpla con las normas que dictó el gobierno. pic.twitter.com/9NBPPzmMje — Julio Garro (@JulioGarro) March 25, 2020



El intendente de La Plata, Julio Garro, sostuvo este miércoles que "no podemos aislar la ciudad. Lo que si vamos a hacer es restringir la cantidad de accesos y egresos. Esto nos va a permitir centralizar la circulación en algunos puntos para llevar un control más exhaustivo".





"No se permitirá el ingreso a nadie que no sea de la ciudad y no tenga debidamente justificada su presencia. Lógicamente cómo somos la capital de la provincia tendremos muchas autoridades de los poderes del estado e incluso médicos, policías y diversas profesiones que están contempladas por el decreto presidencial para poder transitar libremente", detalló el jefe comunal.



Al mismo tiempo, dijo que "quedarán exceptuadas todas las personas que hayan salido por urgencias médicas, o que deban salir a hacer mandados ya sea a la farmacia o el supermercado. Teniendo en cuenta que deben hacerlo cerca de sus casas". Los siete accesos a La Plata que serán bloqueados, con excepción de las emergencias, son: calle 44 y ruta 36 con desvió a calle 520; calle 60 y Ruta 36 con desvío hacia calles 66 o 520; calle 475 y Ruta 36 con desvío hacia 520; Camino General Belgrano y 403 con desvío hacia Camino Centenario.



Además se impedirá la circulación en calle 31 y 708 con desvío a Ruta 36; calle 197 y ruta 36 con desvío a Ruta 36; Ruta 11 y calle 615 (no hay desvío y se retorna a la localidad de Berisso). En tanto, habrá 12 accesos habilitados al tránsito, en los cuales se instalará un estricto control policial para verificar que se dé cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio.



De esta manera, quedarán habilitados con control: calle 520 y Ruta 36, exclusivo tránsito pesado hacia la localidad de Abasto e ingreso al Hospital de Melchor Romero; calle 66 y Ruta 36 Ingreso al U.P.A. Los Hornos; Camino Centenario y 403, único ingreso y egreso por vía rápida desde Zona Norte; bajada de Autopista Buenos Aires- La Plata y 120 y bajada de Autopista Buenos Aires-Villa Elisa.



Además, habilitados con control: Autovía 2 y 520; Autovía 2 y 44; Ruta 36 y 44; Ruta 36 y 420, Colectora de Autovia 2 y 420; Ruta 215 y calle 271 y Ruta 215 y 311 Mano hacia La Plata. El secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de La Plata, Darío Ganduglia, dijo con respecto a quienes ingresan que "si no presentan domicilio en la ciudad, se los insta a regresar a su domicilio, el que figura en el DNI, y se los notifica de la violación de la cuarentena".