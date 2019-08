Una mujer se acercó este jueves al Colegio de Odontólogos de La Plata para ratificar la denuncia presentada el último miércoles por esa entidad contra un hombre, identificado como Fernando Cuacci, que ejerció la profesión durante 15 años en un consultorio de la localidad bonaerense de City Bell, pese a que no tenía título habilitante.

Según explicó Natalia Weiler, presidenta del Colegio de Odontólogos Distrito 1, -que abarca a La Plata, Ensenada, Berisso, San Vicente, Punta Indio entre otras localidades-, "luego de que se presentara ayer la denuncia penal contra Fernando Cuacci por ´usurpación de título´, una paciente del hombre se acercó a la entidad para ratificar también con su testimonio la acusación".

“Se acercó una mujer que dijo ser damnificada por haberse atendido tantos años. Esa denuncia fue a ratificarla a la fiscalía que ahora sigue el caso”, indicó Weiler en diálogo con Télam.

El hombre fue denunciado tras un caso de mala praxis realizado en el consultorio, que compartía con su esposa que sí es licenciada, ubicado en la calle 473 bis entre 20 y 21 de la mencionada localidad, que está habilitado a nombre de su esposa.

La presidenta del Colegio explicó que el falso odontólogo ejercía desde hacía 15 años y que tenía el reconocimiento de muchos colegas. “Es la primera vez en la historia del colegio que surge un caso así, nos preocupa todo esto”, apuntó.

“Desde que asumimos este año, habilitamos canales de comunicación con la comunidad, y en ese marco surgió la denuncia anónima por mala praxis”, dijo Weiler. Apuntó que la tarea del Colegio que nuclea a los odontólogos es la de “defender el ejercicio profesional, al profesional pero también velar por la salud de la comunidad”.

En esa línea, desde la entidad iniciaron una investigación que derivó en una inspección de la subcomisión de Habilitaciones, Rehabilitaciones, Verificaciones, Publicidad e Intrusismo del Colegio de Odontólogos de La Plata.

“Creíamos que nos íbamos a encontrar con un odontólogo fuera del Colegio o sin matrícula pero no era un profesional. No pensamos que no era parte del sistema, cuando el inspector le pidió título, matrícula y habilitación nos dijo que no contaba con nada de eso, que había cursado unos años de carrera y que ejerció todos este tiempo en un consultorio habilitado porque la mujer si es odontóloga", agregó Weiler.

La esposa del acusado, en tanto, se defendió y dijo que "no sabía de la situación". Además agregó que durante los 20 años junto a él, "siempre pensó que se había recibido".

La denuncia quedó radicada ante la fiscal penal de La Plata Virginia Bravo por el delito de "ejercicio ilegal de la profesión", y en la presentación judicial se consignó que al momento de la fiscalización "el acusado reconoció que el consultorio estaba habilitado a nombre de su esposa y que ella ignoraba la situación".

Además, se detalló que al momento de abrir la puerta, el falso odontólogo "poseía barbijo puesto, e incluso accediendo al sector de atención de pacientes se observó a una mujer sentada en el sillón de odontólogo en posición de ser atendida".