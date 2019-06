El presidente de Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, aseguró que aunque ve al gobierno “muy voluntarista”, está hablando de la salida de una recesión “que nosotros no estamos viendo”. Además, afirmó que no hay sectores “en plena producción” y que no es “optimista” sobre el futuro de la Argentina en lo que queda del año.

Lo hizo en el marco de una entrevista que brindó ayer a Radio 10. “Porque con este contexto de tasas y la presión impositiva es muy difícil que tengamos una salida rápida a la recesión”, aseguró. El líder industrial además, resaltó que “el Gobierno sigue con la misma tónica y cree que a la inflación se la combate con una receta monetarista. No se ha cambiando ninguna de las políticas que este Gobierno ha implementado”, dijo.

Sobre las elecciones aseguró que no se inclina por ninguno de los candidatos y que se necesita una política a largo plazo, no posiciones económicas pendulares