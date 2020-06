La Unión Tranviarios Automotor ( UTA) levantará esta medianoche el paro nacional de ómnibus que en algunas provincias llevaba varias semanas en reclamo del inmediato pago de salarios adeudados en el contexto actual de la pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae), luego de un acuerdo entre el gremio, la cámara patronal Fatap y funcionarios de Trabajo y Transporte, confirmó el secretario de Prensa de la organización, Mario Caligari.



A excepción de Tucumán, Chaco y San Juan, que ya habían convenido con las cámaras empresarias el pago de haberes, el resto de las provincias en huelga levantará la protesta luego del acuerdo de cobro.



En la mayoría de los distritos las organizaciones sindicales habían determinado una huelga por tiempo indeterminado, que en muchos casos incluyó marchas y movilizaciones, en demanda del "inmediato cobro de los haberes adeudados".



Ello ocurrió en particular en Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias, lo que afectó casi de forma total el transporte público urbano e interurbano.



Luego de varios encuentros virtuales entre funcionarios de Trabajo, Transporte, el gremio que lidera Roberto Fernández y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), las partes acordaron durante esta jornada una salida al conflicto que, en Córdoba, se prolongó durante casi un mes.



Las fuentes gremiales señalaron a Télam que el acuerdo para destrabar el conflicto se produjo luego que el Gobierno nacional aceptó producir una asistencia financiera "indispensable" para afrontar "el inmediato pago de los salarios".



Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe, había señalado hace algunos días que "la solución deberá llegar de forma indefectible de la Nación, ya que las empresas se sustentan en un 50 por ciento con subsidios y, el resto, con la recaudación por la prestación de los servicios", afectados por "la grave crisis" originada como consecuencia de la pandemia.

El acuerdo era vital para compañías y funcionarios, ya que a los salarios adeudados a choferes se iba a sumar en breve el pago del medio aguinaldo.



Por contrapartida a la salida de ese grave conflicto nacional, la oposición gremial a la conducción de la UTA de Fernández, congregada alrededor de su ex secretario de Organización Miguel Bustunduy, convocó a un nuevo paro de 24 horas para mañana en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en solidaridad con las medidas de fuerza dispuestas en el interior del país.



Como esas protestas se levantarán esta medianoche, hay dudas respecto de qué decisión adoptará la oposición a Fernández a partir de esa realidad.



"Mañana pararía en Dota -una de las principales empresas- solo un sector de trabajadores que responden a delegados funcionales a la empresa", no dudó en señalar a Néstor Marcolín, uno de los representantes de base.



"El impacto será leve porque no adhirió la mayoría del gremio y, además, es ridículo convocar a este tipo de medidas en plena pandemia", aseguraron otras fuentes gremiales, las que añadieron que habrá otras empresas cubriendo los recorridos en el AMBA, donde por otra parte "no hay tantos pasajeros", indicaron.



Se trata del mismo sector opositor gremial que en diciembre último marchó hacia la sede del sindicato, en Moreno al 2.900 de la ciudad de Buenos Aires, lo ocupó de manera violenta y durante varias horas produjo serios destrozos e incidentes.