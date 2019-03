Por Francisco Nutti

@frannutti

Elsa Olmos, más conocida como la abuela Chicha, tiene 92 años y es furor en las redes sociales, donde se considera una "leyenda del Instagram". Con más de 40.000 seguidores, la nonagenaria que reside en la localidad bonaerense de Wilde es fanática de la banda de rock La Beriso y hace tres años se creó un perfil en la plataforma de fotos, porque consideró que era una buena manera de compartir espacio con su nieta, Aixa.

La mujer es viuda, tiene un hijo de 55 años y una nieta de 24. Trabajó toda su vida en un laboratorio de cosmética y decidió, por voluntad propia, incursionar en el mundo de las redes sociales. "Ella decide todo lo que quiere hacer, no hay nada que esté subido sin su aprobación", indicó en diálogo con Crónica su nuera, Gabriela, quien explicó: "Estas cosas la entretienen. Ella tiene mucha conexión con mi hija y hacen muchas cosas juntas. Encontraron una nueva manera de compartir espacio".

En tanto, agregó: "En la actualidad, la mayoría de los chicos están encerrados todo el día con el celular y no comparten casi nada con sus abuelos. Por eso, a través de fotos e historias, ahora encontraron una conexión donde pueden verse más. Aparte que a Chicha le encanta mirar historias".

Reconocimiento

Elsa, o "abuela Chicha", es la habitante más longeva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utiliza activamente una aplicación digital. Por este motivo, fue reconocida por la Legislatura el año pasado. Entre los fundamentos de quienes presentaron el proyecto se hace referencia al esfuerzo de la abuela por incursionar en un mundo nuevo.

"La tecnología se ha constituido en un elemento central en la vida de las personas" y el acceso a las nuevas herramientas "se trata de un derecho humano", explicaron. Asimismo, Elsa está segura, por su propia experiencia, de que las redes sociales son un medio para acercar a los abuelos con sus nietos.

Luego de ser promocionada por diferentes artistas del espectáculo, se comenzó a vincular con personas de todas las edades, mostrándoles su vida cotidiana, venciendo los estereotipos negativos en torno a las personas mayores y quitándole el estigma a la tercera edad.

Así fue que la actriz Barbie Vélez y el actor Nicolás Vázquez empezaron a formar parte de sus cerca de 40.200 seguidores e incluso la han promocionado en sus portales. Hace un tiempo, además, se reunió con su "colega" Santi Maratea, con quien se sacó una foto y formó una muy buena amistad.

Un saludo especial

"¡Buenas noches mis nietitos! Les escribo muy tarde porque les quería compartir esta foto que me mandaron, me divirtió mucho y además no había saludado a Mirtha. Aprovecho para desearle un muy feliz cumple a ella y Goldie, su hermana gemela. Espero que les divierta tanto como a mí. A reír, que la risa es sana. Descansen, los quiero mucho" #abuela #cumplemirtha #legrand", escribió Chicha cuando cumplió años la diva de los almuerzos, junto a una foto donde se la ve a ella y a dos dinosaurios en un bosque.

Entre sus últimas publicaciones, la instagramer despidió a su fiel mascota, tras 17 años a su lado. Mientras que en otra se sumó a la campaña "No es no", relacionada con el acoso que sufren a diario miles de mujeres. Sus posteos incluyen cientos de comentarios y miles de likes.