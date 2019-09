La actividad industrial bajó 1,9% en julio, en relación con igual mes de 2018, y acumuló un retroceso de 8,4% en los primeros siete meses del año, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, la actividad de la Construcción registró un retroceso de 1,7%, respecto de igual mes de 2018, y de esta manera bajó 8,3% en lo que va del año, indicó además el organismo.



Sin embargo, tanto la industria como la construcción mostraron en julio avances de 3 y 3,3%, respectivamente, respecto a junio, señaló el Indec.



En julio, uno de los rubros que mostró incrementos interanuales fue "Alimentos y bebidas", con 4,2%, producto de la mayor molienda de soja respecto al año pasado, cuando hubo sequía.



A éste se le sumaron "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear", con un alza del 4,7%, por la mayor activación del yacimiento de Vaca Muerta; "Otros equipos, aparatos e instrumentos" 8,9%; "Productos textiles" 1,7%; y "Maquinaria y equipo", que mostró una suba de 0,7%.



Por contrapartida, los rubros que mostraron caídas interanuales fueron "Vehículos automotores", con una disminución de 26,1%; "Otros equipos de transporte", 16,7%; "Prendas de vestir, cuero y calzado", 7,2%; "Productos minerales no metálicos", vinculados a la construcción, 4,6%; "Industrias metálicas básicas" 4,4%; y "Productos de metal" 7,7%; entre otros.



El pasado martes, en el acto por el Día de la Industria en la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de la Producción, Dante Sica, afirmó que el control de cambios y la reprogramación de pagos de la deuda pública, adoptados durante la última semana, son "medidas incómodas" para el Gobierno pero necesarias para llevar" tranquilidad y estabilidad", en el proceso electoral que transita el país.



Más allá de las declaraciones, las perspectivas para agosto no son halagüeñas ya que la industria automotriz, uno de los rubros de mayor "peso" dentro del sector industrial, cerró agosto con otra baja interanual en los niveles de producción, exportaciones y ventas mayoristas, según información dada a conocer ayer por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).



La producción nacional de vehículos fue el mes pasado de 30.815 unidades 37,5% por debajo del registro del mismo mes del año pasado, aunque 42,4% más que en julio.



En este marco, 43,8% de los empresarios consultados por el Indec estimaron que la demanda interna caerá hasta octubre inclusive, contra 13,9% que anticipó una mejoría, mientras que el 42,8% restante no espera mayores cambios.



En cuanto a las exportaciones, el 23% de los empresarios consultados por el Indec espera una suba hasta octubre, contra 22,1% que prevé una baja, mientras que el 54,1% restante no observa mayores variantes.



En cuanto al sector de la construcción, la superficie autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en julio una suba de 19,7% con respecto al mismo mes del 2018.



Este relevamiento echo en una nómina representativa de 60 municipios, registró también durante julio una suba de 6,1% con relación a junio.



La superficie autorizada acumulada durante los primeros siete meses de 2019 registró una suba de 10,6% respecto del mismo período del 2018.