Leonor Frete. La íntima amiga del Papa



Por Alicia Barrios

@alicia_barrios



La hermana Leonor Frete es el alma de la cocina de la Catedral de Buenos Aires. El cardenal Bergoglio le tenía afecto, consideración. Lo acompañaba a las misas en las villas. Eran una familia. Ella vivía en el templo con su mamá, quien cumple años el 1º de diciembre y Leonor, el 2. Él llama desde Roma en cada aniversario para saludar. La última vez, cambiando el tono de voz, dijo: "Quien atiende el teléfono es la que festeja mañana". La hermana Leonor estalló de risa. No se puede ser amiga de Francisco y no tener sentido del humor. Después le preguntó: "¿todavía estás viva?".



Más que padre, un amigo



La convivencia con él no se sentía. Cuanto menos trabajo daba mejor. Estaba pendiente de que no faltara nada. Hasta el día de hoy manda chocolates que comparten entre todos. La hermana Leonor le zurcía la ropa. Le colocaba pitucones en los codos de los suéters cuando por el roce se gastaban. Bergoglio siempre fue humilde. Tenía la ropa justa. Cuando ya no se podía usar más, la tiraba. No quería que les dieran a los pobres eso que no servía más. Almorzaba a las 11. Entraba al comedor y para saludar decía: "Buen día para todas menos para una". Nunca nadie supo de quién se trataba. Se alimentaba sano. Sin sal. Toda clase de verduras. Pollo a la plancha, pescado, frutas y compota de manzanas. Eso sí, todos los 29 era infaltable la tradición de los ñoquis. Dormía la siesta y a las 13 ya estaba trabajando. A las 19 cenaba. Se levantaba a las cuatro de la mañana, empezaba la jornada orando. Preparaba él mismo su desayuno con la cafetera que tenía en su cuarto.



La ceremonia del adiós



Don Andrade era el casero de la catedral. Bergoglio le tenía afecto infinito. Cuando murió, lo velaron en la capilla de la curia. El padre Jorge no se movió de su lado. Paso la noche acompañándolo La Navidad y Pascua las pasaba en el hogar de sacerdotes en Flores. Allí tenía reservada para su retiro la habitación 13. Cuando murió uno de sus hermanos, que tenía hijos aún pequeños, los invitaba a comer y los atendía personalmente. Les servía la comida. Les dedicaba tiempo.



Enero de entre casa



En el mes de vacaciones, jamás se sacaba el traje de cura, pero usaba calzado cómodo: "chancletas". Escribía y sólo se lo veía a la hora de comer. Hacía su retiro espiritual. Leía. Oía música clásica y tangos. Para sus cumpleaños todo lo que recibía lo llevaba a la cocina para que lo comieran las hermanas. Le mandaban dos cerditos uno crudo y otro cocido. A él le encantaban las vísceras y el rabo. Siempre recibía 24 rosas blancas que la hermana Leonor le dejaba a Santa Teresita. Él siempre en su oración le pedía la rosa blanca como prueba y nunca faltaba quien se la ofrendara. A San José, de quien es tan devoto, nunca le podían faltar flores. Cuando se enteraron de que Bergoglio era Papa, estaban todos juntos en la sala de la comunidad. Frete levantó la cabeza y cayó arrodillada. Ella, que lo conoce desde que era vicario de la catedral, dice: "Se lo extraña mucho. El primer rosario que rezo a la mañana es para él".



Todo es historia



El 11 de junio de 1580 la catedral comienza su historia como Iglesia Mayor, ya que en el Acta Fundacional de la Ciudad don Juan de Garay le asigna el solar y le impone el título de Santísima Trinidad, que conserva hasta la actualidad. La iglesia catedral es aquella en la cual el obispo tiene situada la Cátedra, signo de magisterio y de la potestad del pastor de la iglesia particular, como también signo de unidad de los creyentes en la fe que el obispo anuncia como pastor de la grey. La catedral es el lugar más importante, porque es signo de la unidad de la Iglesia. El pasado 29 de enero se celebró el aniversario de la Consagración de la Iglesia Catedral bajo el lema: "En la catedral, solemnidad, en las demás iglesias, fiesta".