La Organización Mundial de la Salud ( OMS) interrumpió las pruebas con hidroxicloroquina para tratar el coronavirus en el marco de un estudio conducido por varios países, y especificaron que hasta este miércoles no se revelaron beneficios en su uso.



La decisión se produjo dos días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) retiró su autorización para uso de emergencia porque no aprobó las recientes pruebas clínicas.



El pasado 3 de junio, y luego de una interrupción en las investigaciones, el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que “sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay motivos para modificar el protocolo de ensayos, y el grupo ejecutivo recibió esta recomendación y decidió que se siga con todas las ramas del Ensayo de Solidaridad, incluída la hidroxicloroquina”.

.



“El grupo ejecutivo se comunicará con los investigadores principales sobre esta reanudación de la rama de la hidroxicloroquina y el comité de vigilancia y seguridad continuará monitoreando los datos”, aclaró.



Catorce días después, la agencia ANSA difundió que la OMS informó que volvía a suspender las pruebas que se estaban realizando ante la falta de resultados concretos.

La OMS advierte que la dexametasona solo debe usarse en casos graves

Además, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) advirtió este miércoles que la dexametasona, el primer medicamento antiinflamatorio que demostró reducir el riesgo de muerte por coronavirus de acuerdo a un estudio británico, solo debe utilizarse en pacientes críticos, no como fármaco para evitar el contagio.



"Es especialmente importante subrayar que hay que usarlo con supervisión médica, no es un fármaco para casos leves ni puede tener uso profiláctico, es un antiinflamatorio muy potente", aclaró en una rueda de prensa el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

.



El experto explicó que la dexametasona facilita el acceso al oxígeno del paciente ventilado o intubado, "pero no es un tratamiento en sí mismo", y advirtió de que "los esteroides pueden facilitar la reproducción de virus en el organismo humano", por lo que podría estar contraindicado en casos leves de Covid-19.



Ryan subrayó que el descubrimiento es "un gran paso hacia adelante, pero se necesitan más en esta lucha", y destacó que deben recopilarse datos más completos antes de emitir guías a los distintos países miembros de la OMS a la hora de usar de forma generalizada este tratamiento, informó EFE.



"No es el momento de correr y cambiar las prácticas clínicas de forma apresurada", aseguró Ryan, quien recalcó que tienen que continuar las investigaciones para determinar las dosis adecuadas y garantizar que los distintos países estén abastecidos de este fármaco en caso de generalizarse su uso.



La Universidad de Oxford publicó el martes estudios en los que se indica que la dexametasona redujo en hasta un tercio la mortalidad de pacientes intubados con respiradores y en un quinto la de los que necesitaron oxígeno.

.



La dexametasona se utilizó desde la década de 1960 para reducir la inflamación en diversas enfermedades, incluyendo en pacientes con cáncer, y desde 1977 se encuentra en la lista de medicinas esenciales de la OMS, por lo que no está sujeta a patente y por ello está disponible con facilidad en todo el mundo.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró este miércoles sus felicitaciones a la Universidad de Oxford y el Gobierno del Reino Unido por el descubrimiento, uno de los mayores pasos adelante en el tratamiento del nuevo coronavirus.



La dexametasona está disponible en todos los hospitales del Reino Unido a partir de este miércoles, según se informó oficialmente.



Financiado por el Gobierno británico, a través del Instituto Nacional de Investigación sobre la Salud (NIHR) y el Instituto de Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI), el tratamiento surgió de un ensayo clínico de la Universidad de Oxford que demuestra que tiene un impacto significativo en la reducción de la mortalidad de los pacientes.