El frió llegó para quedarse a Buenos Aires, hace varios días las temperaturas mínimas no superan los 10 grados y en vísperas del invierno el panorama no es muy alentador. Algunos tienen la suerte de contar con calefacción en sus casas pero hay otros que no cuentan con tanta suerte: las personas en situación de calle.

Para hacerle frente a esta situación, los integrantes de la campaña Vamos Argentina #AGanarleAlFrio recibirán en el Obelisco "ropa de abrigo para distribuir en 300 roperos solidarios" del país, según informaron.

Este próximo lunes 21 de junio de 10:00 a 15:00 y bajo la consigna "llega el invierno, crece la solidaridad", la campaña se traslada al Obelisco porteño para “recibir prendas de abrigo que serán distribuidas en los 300 roperos solidarios instalados en todo el país".

"Este no es un invierno más, la saturación del sistema sanitario hace que no podamos ni resfriarnos para no arriesgar la vida en la pandemia. Y mientras el Estado vacuna a un ritmo creciente, las instituciones de la comunidad articulamos solidaridad para aportar lo nuestro en este momento difícil", explicaron desde la organización.

Varios usuarios en redes sociales compartieron el hashtag para que la red llegue a la mayor cantidad de gente posible.

Anuncian para el lunes una nueva jornada solidaria en el #Obelisco para juntar prendas de abrigo que serán distribuidas en los 300 roperos comunitarios instalados en todo el país.#Frio #Solidaridad ❤️

Sigue ���� pic.twitter.com/wVr6rgx6bp — Marcelo G. Cena (@marceloCena) June 18, 2021

El tipo de ropa que recibirán serán "prendas de abrigo en buen estado y, sin que las bajas temperaturas enfríen nuestros corazones, nos comprometemos para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan”, finalizaron.

Esta no es la única acción solidaria de Vamos Argentina #AGanarleAlFrio, ya que realizan este tipo de acciones en todo el territorio argentino. Días atrás, entre el 11 y el 12 de junio, la esta campaña instaló parte de esos 300 roperos comunitarios en todo el país. Además en el mes de mayo juntaron y repararon ropa para que puedan donarse y retirarse prendas de abrigo ante la llegada de las bajas temperaturas.

Al estilo de estas colectas, se realizó hace poco en Santa Cruz una situación similar bajo el lema de “Al calor de todos”, dónde se juntaron frazadas y abrigos. “Estamos felices de llevar delante estas acciones, los fríos de Río Gallegos son fuertes y sabemos que a muchas personas grandes y chicos- les falta abrigo”, declaró en su momento Griselda Fabregat, secretaria general del gremio La Bancaria.

“No es necesario que sea nuevo, lo importante es ayudar a quienes la están pasando mal y necesitan un poco de calor de todos nosotros”, agregó la gremialista.