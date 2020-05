En el marco de la polémica generada por las prisiones domiciliarias otorgadas a presos por el riesgo de contraer coronavirus, indignada por quienes defienden la medida una usuaria de Twitter utilizó la red social y le escribió una carta destinada al"progre argentino promedio" que rápidamente se volvió viral.

Bajo el nombre de "Ivana Banana" la mujer de 40 años inició el hilo de mensajes: "Como mujer, proveniente de una familia pobre, decidí escribirle una carta al progre argentino promedio. Básicamente, porque me inflaron los huevos con sus idioteces", escribió.

"Los pobres no somos subhumanos desvalidos, con capacidades mentales diferentes, que sin tu ayuda no vamos a sobrevivir. Si querés sentirte mejor ser humano, no se, pagale mejor a tus empleados o tratá bien a tu mucama... ¡ponela en blanco!", pidió.

.

Además, en uno de sus comentarios remarcó: "No digas que los delincuentes roban y asesinan porque no tuvieron oportunidades, porque estás insultando a todos los que salimos del mismo lugar, y luchamos por tener una vida distinta, y terminamos siendo sus víctimas".

Y agregó: "Si querés ser 'el cambio que querés que suceda en el mundo', pedí soluciones a la inseguridad y a la falta de justicia. Pedí transparencia en el uso de los fondos públicos y disminución del gasto público, para que se puedan bajar tasas y/o eliminar impuestos, que nos impiden ahorrar y son una traba si queremos emprender".

.

Las líneas de texto generó todo tipo de repercusiones. Por un lado, quienes respaldaron lo escrito, y por otro quienes repudiaron sus dichos. Un usuario le contestó que había escrito el tweet desde un teléfono iPhone, a lo que la mujer contestó de manera contundente: "Estudié en una primaria pública. Secundaria en el [Carlos] Pellegrini, beca del Club de Leones. Empecé a trabajar una semana después de haber terminado sexto año. Hace más de 20 años".

Consultada sobre esto, remarcó que tiene derecho a comprarse lo que su trabajo le permite hacer: "No tuve ni tengo un cargo público. Después de trabajar durante 20 años tengo derecho a hacer con mi ingreso lo que quiera".