Emilce Martínez conmovió a todos con su historia de vida en "¿Quién quiere ser millonario?", el programa que conduce Santiago del Moro por Telefé. La joven cartonera y estudiante de enfermería, de 24 años, estuvo hace unos días en el concurso de preguntas y respuestas donde ganó 300 mil pesos, pero cuando las cámaras del estudio de televisión se apagaron, volvió a trabajar en la calle. ¿Cómo es un día en su rutina?

Todos los días, Martínez se dirige en colectivo hacia la estación de Moreno, donde luego se toma un tren con destino al barrio porteño de Caballito. Junto a ella, van su mamá y su hermana Tamara, que suele acompañarla por cuestiones de seguridad. También por la zona andan sus hermanos Walter y Lucas.

A eso de las cinco llega al predio de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste, donde le dan el uniforme y reposa su carro, en donde sale a juntar cartones, vidrios y material reciclable. Su vida cambió, al menos por un rato, cuando Telefé visibilizó su historia. Sin embargo, a los pocos días volvió a transitar por las calles porque es un oficio que aprendió hace diez años y se considera "cumplidora", explicó a Crónica HD. Por su parte, a los 300 mil pesos que ganó los usará para terminar su casa, que "es muy precaria".

"Yo tengo que cumplir y venir a trabajar. Aprendí a hacer esto hace diez años. Además, estoy estudiando enfermería, pero mientras tanto, tengo que venir a laburar. Esa plata me va a ayudar a cambiar parte de mi vida, quizás abrir la pizzería con mi marido, pero hay que seguir trabajando. Así crecí: siempre trabajando".

Cada fin de mes, la mujer cobra "un incentivo de 13.000 pesos por hacer el trabajo", comentó y se explayó: "Si no voy, se me descuenta el día, a no ser que esté enferma. Saco un promedio de 2.000 pesos por mes en recolección. Hay compañeros que sacan más, pero porque salen tres veces en un día".

Sobre la violencia que vive en las calles por su oficio de recolectora, Martínez destacó: "A mi hermana una vez le rompieron el tabique. Otra vez, un señor se había enojado porque le molestaba el carrito. Me dijo que revolver la basura no era un trabajo. Le expliqué que sí lo es y que le hace bien al medioambiente. No me avergüenzo. Vergüenza es robar. Y por ahí otros no me pegan pero me discriminan".

Por último, indicó: "Al programa me inscribí por Internet y me llamaron para que fuera a un casting. Casi me muero de nervios antes de pasar. Mi marido me alentaba y cuando iba respondiendo bien no lo podía creer".