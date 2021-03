La Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se investigue en el Juzgado Federal de Dolores, al denegar un recurso presentado por el fiscal Daniel Adler para que el expediente se siga instruyendo en los Tribunales de la ciudad atlántica, informaron este viernes fuentes judiciales.



El juez de Mar del Plata Santiago Inchausti tenía a su cargo el expediente en una primera instancia pero se declaró incompetente, y ante esa decisión el fiscal Adler presentó una apelación ante la Cámara para seguir a cargo de la acusación en ese expediente.



"La resolución adoptada no causa un gravamen irreparable al Ministerio Publico Fiscal en tanto la causa continúa bajo la órbita del fuero federal, a la vez que la misma no resulta definitiva, dado que la remisión a la Justicia Federal de Dolores implica que la misma deberá ser objeto de análisis por el juez del caso", sostuvieron los jueces de la Cámara Federal Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez en un fallo que además lleva la firma del secretario de cámara Rafael Oscar Julián.

.

En la resolución, los magistrados subrayaron que el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Adler fue "declarado inadmisible en orden a distintos motivos: falta de fundamentación/motivación, ausencia de gravamen irreparable debido a que la decisión no resulta definitiva y, por último, que la apelación no resulta la vía idónea para tal planteo".



Adler apeló en noviembre pasado el fallo con el que Inchausti había dispuesto que el expediente pase a Dolores para que se acumule con otro que tramita en el juzgado federal de esa ciudad, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión integrada por el falso abogado Marcelo D'Alessio, entre otras personas.



El representante del Ministerio Público Fiscal, en sus fundamentos, sostenía que la causa por espionaje ilegal que se investiga en Dolores analiza otro período temporal y, además, planteó de que "no hay coincidencia con las víctimas, concretamente el grupo de familiares de las tripulaciones del submarino ARA San Juan, ni el buque pesquero El Repunte o el buque pesquero Rigel" y "los hechos concretos tampoco están abarcados" en la trama de inteligencia ilícita y extorsión llevada a cabo por D'Alessio y otros investigados.

.



La causa por espionaje ilegal que tramita en Dolores investiga supuestas maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017, mientras que los hechos denunciados en Mar del Plata por la interventora de la central de espías Cristina Caamaño refieren a hechos ocurridos a partir de 2018.



El Juzgado Federal de Dolores es subrogado por el magistrado Martín Bava, a cargo del Juzgado Federal de Azul, luego de que su anterior titular, Alejo Ramos Padilla, asumiera al frente del Juzgado Federal de La Plata (con competencia electoral) el viernes 26 de febrero último.