Hay muchas formas de declarar amor y amistad, lo que pocos pueden hacer es una gran dedicatoria tras ganar la Copa América. Marcos Acuña sí pudo y no dudó en apoyar a un amigo en un difícil momento de su vida. El jugador de la Selección argentina participó del gran festejo tras vencer a Brasil en el Maracaná, pero lo hizo a su modo.

Es que mientras sus compañeros celebraban el logro tras 28 años de sequía con una camiseta conmemorativa, Acuña decidió que era el instante ideal para mandar un mensaje de ánimo. Su remera era sencilla, de color blanca, con una gran mariposa naranja en el centro y con el nombre "Luz".

No se trata de una hija ni de ningún familiar cercano. De hecho en el momento él no reveló por qué se la había puesto. Fue su amigo Juan Roleri quien contó la razón a través de sus redes. Luz era el nombre de la hija del fotógrafo de Racing, Fabián De Ciria, que falleció el pasado 4 de mayo.

"Les cuento algo realmente hermoso: el Huevo Acuña fue el único que tenía otra remera, una remera con una mariposa y el nombre 'Luz'. Luz era la hijita del fotógrafo de Racing Fabi de Ciria que falleció hace solo 2 meses. Crack adentro y afuera de la cancha el Huevo", aseguró Roleri en Twitter.

El fotógrafo agradeció el gesto de Acuña en las redes sociales.

Conmovido por el dolor de su amigo, el Huevo eligió recordar a la pequeña en su momento de mayor gloria y esto no pasó desapercibido para el fotógrafo. "Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón", le dedicó en su Instagram. "Te quiero mucho, amigo", fue la escueta respuesta del jugador.

Quién es Marcos “Huevo” Acuña

Marcos nació en Zapala, Neuquén en 1991. Su particular apodo no tiene que ver con el “esfuerzo” que deja en la cancha en cada partido. De hecho, se remonta a mucho antes de su incursión en el fútbol profesional. Ya de chico sus amigos le decían “Huevo” en su ciudad natal ya que jugaba en canchas de barro y piedra y continuamente le salían chichones.

Debutó en la Primera B Nacional en el 2011 en Ferro Carril Oeste en un partido ante CAI de Comodoro Rivadavia. Tras su buen desempeño, tres años después fue traspasado a Racing por casi 5 millones de pesos.

El 27 de julio del 2014 debutó con la camiseta de la Academia contra San Martín de San Juan y anotó el único gol del partido. Estuvo tres temporadas jugando en el Cilindro y fue allí cuando forjó una gran amistad con el fotógrafo del club de Avellaneda.

En el 2017 pasó al Sporting Clube de Portugal con los que ganó tres años la Copa de la Liga de Portugal, y finalmente, en el 2020 se fichó en el Sevilla, con quien firmó un contrato por cuatro temporadas que todavía está en vigencia.