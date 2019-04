Por Francisco Nutti

La crisis en el sector de los panaderos viene de hace casi tres años, pero por estos días alcanzó niveles prácticamente inéditos.



“En la provincia de Buenos Aires ya cerraron 300 panaderías y van a seguir cerrando más porque no les alcanza el dinero para sostener el negocio”, aseguró este viernes a Diario Crónica, Emilio Majori, titular de la Federación Panaderil bonaerense.



“Nosotros estamos en alerta desde hace ya un par de años porque la desprolijidad nunca dejó de avanzar. Cuanto más cargas tenemos, más aumento hay. No nos alcanza el dinero para pagar a fin de mes, por lo tanto, tenemos que bajar la cortina y ser clandestinos porque eso es lo más tentador, eso es lo que nos obligan los funcionarios. Total, en ese mercado, todo está a mitad de precio”, manifestó.



Más tarde aseguró: “Pedimos ayuda al gobierno para que nos extienda una mano pero nos pone las ferias en cada barrio donde nos vende nuestros productos a mitad de precio. A todo esto le damos micrófono a una mujer que dice que va a vender pan a cuarenta pesos. Nosotros no podemos hacer eso, va en contra de nuestra industria”.



“Si siguen avanzando de esta manera tanto la clandestinidad como la desprolijidad, seguramente vamos a seguir cerrando. En este último año, en estos cuatro meses, cerca de las 300 panaderías han cerrado en la provincia de Buenos Aires”, destacó Majori y agregó: “Este clamor se duplica en las provincias con más pobreza como Chaco o Corrientes. Incluso Salta, donde no pueden pagar. Ellos abonan mucho más porque no tienen gas y el gas es envasado”.



Más tarde señaló: “Pareciera que los funcionarios pretenden que seamos todos ilegales porque no nos dan las respuestas que merece la industria, una industria legendaria que hace un producto de calidad. Hacemos un alimento que va desde la panadería a la mesa del consumidor, lamentablemente todo esto perjudica la calidad del producto”.



“La situación se sigue agravando. Lo único que espero es que emprendamos un camino para reforzar las industrias y la mano de obra. Esto afecta al consumidor, al obrero, porque queda gente en la calle. Y queda gente sin cobertura, se trabaja en negro. Es tristísimo”, reveló el titular de la Federación Panaderil bonaerense.



Por último, aseguró: “Saquen la cuenta de la cantidad de gente que hay por la calle haciendo tortillas a la parrilla, ¿qué pueden exigir a un establecimiento panaderil o a cualquier otro que haga productos comestibles?. Si esas parrillas están al aire libre, con la contaminación de los colectivos, todo ilegal. Es obvio que van a vender productos más baratos”. “Le quiero decir al panadero que tratemos de estar juntos, que acuda a sus representantes, que entre todos tenemos que buscar la solución, entre obreros, parte empresaria y funcionarios. Nosotros tenemos que prestar atención y hacer lo posible para que la industria sea una industria formal”.