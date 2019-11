El año económico, a esta altura, no requiere mayores detalles. La disparada del dólar, la incertidumbre, las tarifas, para simplificar, resumen los avatares que sortearon las empresas. Y ese panorama no escapó a las grandes firmas, que también desfilaron por la Secretaría de Trabajo en busca de un salvataje. Arcor, Balcarce, Mielcitas, Oreo y Grimoldi, algunas de las cadenas que cierran un 2019 con números no tan positivos.

El último caso que sorprendió a propios y ajenos fue Mondelez, primer fabricante global de chocolates y galletitas, y el segundo productor de chicles, además de ser líderes en el mercado de caramelos, bebidas en polvo y premezclas. Entre los productos se destacan los chocolates Milka, Tita, Rhodesia y Mantecol, Cadbury, Toblerone, las galletitas Pepitos, Melba, Oreo, y las premezclas de postres Royal, así como también los jugos Tang y Clight.

"La coyuntura económica que atraviesa el país afecta de manera directa a la industria de la alimentación", rezó un comunicado de la empresa, que pidió el procedimiento preventivo de crisis. Cabe destacar que el PPC corresponde cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más de 10% en empresas de entre 400 y 1.000; y a más de 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores.

Es menester resaltar algunos casos paradigmáticos para entender la coyuntura de las empresas. Días atrás, Molinos Río de la Plata reportó una pérdida de $1.356 millones durante los primeros nueve meses del año, así como también lo hizo Mastellone, con un rojo de $553 millones.

Otro ejemplo es Arcor, que informó en su último balance una pérdida de $2.160 millones en los primeros nueve meses del año. A eso se le suma una deuda de u$s500 millones que vence en 2023.

Un informe del Centro de Economía Política señaló que entre la CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba (61% de las empresas registradas del país a 2017) se presentaron 1.203 casos de concursos y quiebras, 15% más respecto de los 1.042 para el mismo período de 2018.

Es decir que, en promedio, 7 empresas entraron en concurso o quebraron por día hábil, mientras que en los primeros tres trimestres de 2018 eran 6. "Si este mismo número se extrapola al total del país, son 11 empresas que quebraron o entraron en concurso por día", aseguraron desde CEPA.