El Gobierno busca extremar las medidas de prevención del coronavirus para lograr que todos cumplan con la cuarentena obligatoria establecida hasta el 31 de marzo. Este lunes, las autoridades informaron que quienes viajaron a la costa o a cualquier otro punto del país no podrán volver a sus domicilios y deberán permanecer en el lugar que se encuentren hasta que finalice el aislamiento.

Si bien las largas filas de autos en las rutas con dirección a las localidades costeras el fin de semana dieron que hablar, muchas otras personas ya habían viajado para disfrutar de sus vacaciones antes que se declarara la cuarentena obligatoria. Así es el caso de Víctor de 50 años, que arribó al tren con dirección a Mar del Plata el 9 de marzo para pasar sus vacaciones en la casa de sus papás donde está cumpliendo estrictamente el aislamiento.

"Me cancelaron el pasaje del tren para volver con fecha del 27 de marzo pero tengo que regresar porque trabajo en un correo privado que es considerado un servicio esencial y ya me advirtieron que de no presentarme me descontarán los días que no asistí. La única respuesta que conseguí es que debo volver en un auto particular, que en mi caso es imposible ya que no sé manejar", manifestó en diálogo con cronica.com.ar.

Si bien pueden reembolsar su pasaje, hasta el momento no pueden brindarle uno de vuelta a casa porque "no saben si se extenderá o no la cuarentena".

El problema de Víctor reside en que debe retornar a su labor diaria. "Vivo en Carapachay y alquilo un departamento. No puedo perder mi trabajo ni que me descuenten los días", lamentó.

"Respeto todas las normas y tendrían que tener en cuenta estos casos puntuales, ya que no soy uno de los que se fue el finde largo no respetando el decreto presidencial, sino una persona que tuvo sus vacaciones desde principio de este mes y que debe volver a trabajar", cerró.

Victor compartió una foto de sus vacaciones antes de que se declarara la cuarentena.

Mabel es de Escobar y desde hace 10 años que viaja cada quince días a Mar del Plata porque es donde vive su pareja. Además, integra el ballet de danzas alemanas que él dirige. La mujer todavía tiene el pasaje para mostrar que fue el 4 de marzo el día que partió hacia "La Feliz".

"Cuando quise sacar el pasaje de vuelta para el día 20, decretaron que los micros ese fin de semana no iban a circular más por lo que me vendieron uno para el día 26. Luego de que obtuve mi pasaje, anunciaron la cuarentena obligatoria", contó en diálogo con este medio.

En su casa están sus 6 mascotas solas y suplica regresar. "Mi hija vive en un departamento y tiene que salir todos los días a darles de comer", aseguró.

Mabel, una de las varadas, en el pasillo del departamento en Mar del Plata.

Laura tiene 18 y un bebé de 1 año, el día 14 de marzo preparó su bolso y la de su hijo para pasar unos días en Mar del Plata. "Tenía pasaje de vuelta para el sábado 21 y por todo esto no pudimos regresar. Quiero volver principalmente por el bebé: estamos en la casa de mi tío en un departamento chico y tratando de arreglarnos como podemos, pero lo que más se nos complica es tener al nene sin sus cosas y su familia", lamentó.

Por su parte, Fernando es de Villa Gesell y fue a disfrutar un tiempo con su familia a la localidad de Federación, en Entre Ríos. "Nosotros estamos al revés, somos de la costa. Llegamos el 15 de marzo y desde entonces estamos acá. La idea es respetar la cuarentena hasta el 31 y viajar a nuestra casa en Villa Gesell el 1 de abril", manifestó.

Por suerte cuentan con un lugar donde quedarse: "Estamos en un complejo de un amigo y en auto. Pero todavía nadie nos respondió de qué manera vamos a poder regresar", cerró.

Desde el ministerio de Transporte de la Provincia, informaron a cronica.com.ar que ante esta situación "Es imposible determinar quien viajó antes y quien después (de la cuarentena obligatoria). Esto es generalizado. La idea es que no circule gente en la ruta por ningún lugar a menos que estén autorizados por temas laborales".