“Hace tres años que la Luna estaba con nosotros y hace un mes que no la tenemos”, comenzó diciendo la dueña de la perrita desaparecida de raza Yorkie. El can salió el 12 de junio a la noche de su vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Longchamps, a siete cuadras de la estación, y no regresó más. Sin embargo, la familia no pierde la esperanza de que vuelva a aparecer.

Raquel Corona contó que la mascota era una gran compañera y una ayuda esencial para su hija Renata, de tres años, quien tiene síndrome de Down. “Desde que tuvimos a la perra, hubo un cambio gigante en ella. Si bien no tiene un habla fluido, desde que llegó Luna, Reni hablaba mucho más. Ahora lo único que dice es ‘mamá vení’ y el nombre de Luna”, relató la madre este miércoles en diálogo con cronica.com.ar.

“Ahora ya no contesta, no quiere decir su nombre ni tampoco su edad”, comentó sobre la reacción de la pequeña tras la desaparición del animal. Acerca de la relación entre su hija y el perro, la mujer -de 47 años- describió: “Luna era muy estimulante para Renata, tenían un vínculo muy especial. Bailaban juntas, se juntaban a jugar, eran muy compañeras”.

Pese a que Raquel le explicó a la nena que el perro salió y no volvió más, “Reni la llama todos los días y la busca siempre, debajo de su cama y de la mesa, por todos lados”, contó la madre. “Ella no entiende bien que (Luna) no está en casa, pero sí entiende que la extraña. Siempre viene a las 10 de la noche para que busquemos al perro”, sostuvo.

La pequeña había comenzado a hablar más desde que tuvieron a Luna.

Con respecto a la desaparición del animal, Raquel cree que hay dos posibilidades: o la perrita se escapó de la casa, pasando por debajo del portón que da a la calle, o alguien la agarró desde afuera y se la llevó para venderla.

“Fue muy shockeante para todos, más que nada para Reni. (...) Luna fue un regalo de la hermana de un cuñado mío, especialmente para Reni”, aseveró la mujer en declaraciones a este medio.

Luego de que la perrita se fuera, Raquel publicó el hecho en Facebook y en Instagram. “Hubo varias repercusiones, algunos me demostraron su apoyo pero también hubo quiénes me cuestionaron porqué no la cuide. Pero yo no tengo la culpa, se escapó”, manifestó.

La nena tenía un vínculo muy especial con su mascota.

A pesar de que tienen en mente adoptar más adelante a otra mascota, ya que Reni “necesita el contacto con otro animalito”, no pierden la ilusión de que Luna vuelva a sus brazos. “Esperamos encontrarla”, concluyó.

Ante cualquier información, Raquel pidió que la gente se contacte con ella a través de su WhatsApp (+54 9 11 2238-2704).

