Gianinna Maradona sorprendió al admitir, casi tres meses después de la muerte de Diego, su padre, que si no tuviera a su hijo, Benjamín, ya se "hubiese suicidado".

"Agradezco que tengo la posibilidad de tener a alguien que me sostiene, pero no todos tienen ese mismo apoyo. Y pienso que si yo no tendría un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos, mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida se dio vuelta ya me hubiese suicidado", publicó en Instagram la hija menor de Maradona y Claudia Villafañe.

.

Gianinna difundió esta confesión, explicó, a raíz de las críticas recibidas por los periodistas Luis Ventura y Sandra Borghi sobre el rol que tuvo junto a su hermana Dalma, ante los problemas de salud del Diez.

"El tiempo les va a mostrar cómo fueron las cosas", dijo Gianinna.,

"Si yo me suicido por todo lo que estan diciendo de mí, ¿quién es culpable de la decision que yo tome por no aguntar más el hostigamiento constante?", se preguntó.

.

Y respondió: "Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no. Que soy fuerte, que me doblan sus dedos acusadores pero no me tiran. El tiempo les va a mostrar cómo fueron las cosas. Confío, y sobre todo confío, en mi papá, que desde arriba me cuida 24/7. Sigan hablando, mientras tanto yo sigo con mis sesiones de terapia para acomodarme", expresó Gianinna.