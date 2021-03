La vida del humorista Carlos Sánchez estuvo atravesada por la tragedia, entre el suicidio de su primera esposa, su lucha contra el cáncer y la pérdida de todos sus bienes luego de una ruptura de pareja.

"Yo siempre digo, si mi ex mujer no se hubiera suicidado, estaría con ella. Fue el gran amor de mi vida. La mujer más hermosa que tuve a mi lado. Estaba enferma y decidió suicidarse. Al principio la odié con toda el alma. Estuve preso 11 horas, pero para mí fue una eternidad porque la policía pensaba que la había matado", confesó el comediante, en una entrevista que realizó con Moria Casán.

En esa sintonía, Sánchez lamentó que los hijos que tuvo con su primer esposa, Emiliano, Guillermina y Jorgelina, no pudieron depedirse de ella tras su trágica muerte y luego contó como, en el intento por rehacer su vida, entró en una relación "tóxica" con una mujer llamada Silvia.

"Estuve once años con una mujer que me enfermó porque entré en su juego psicológico. Durante ese tiempo me alejé de mis cuatro hijos", sostuvo Sánchez.

En ese senttido, enfatizó que el momento en el cual decidió cortar la relación fue cuando su pareja en una discusión le dijo: "Sos un manipulador, habría que investigarte si no manipulaste a tu esposa para que se suicide".

"Yo perdí todo, me fui de casa pero prioricé mi vida. Sinceramente, nunca lo dije públicamente, no tuve los cojones para suicidarme. Yo, de tener todo, no tuve nada", afirmó el comediante, quien a partir de la separación perdió todos sus bienes, pero no sería lo único malo que le ocurriría durante ese período, con una enfermedad que comenzaba a acecharlo y descuido que le costaría muy caro.

Carlos Sánchez llevaba 10 años con cáncer (Diario de Cuyo)

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada", señaló Sánchez.

A partir de esa mala decisión, el humorista contó en 2019 que por un problema de vesícula se sometió a unos estudios, en donde descubrieron que el cancer hizo metastasis y había tomado el hígado, el páncreas, las dos glándulas suprarrenales, una costilla, lo que lo dejó en un estado crítico e irreversible.