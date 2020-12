Si algo se sabía en el tiempo era que el día que Diego Maradona dejara este mundo, los problemas y peleas familiares iban a emerger, y tras los dichos de Ana, una de las hermanas del astro futbolístico, la que "recogió el guante" fue Dalma Maradona, quien le contestó a la mujer en un programa televisivo.

“(Diego) Estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”, dijo Ana, que luego se victimizó: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.

Ante las polémicas declaraciones de la hermana de Diego, Ángel de Brito le consultó a Dalma. La actriz aclaró la situación y defendió a su madre y a su hermana: “Nosotras no mandamos a Gianinna ni a nadie a decir nada. Nosotras no estamos hablando con nadie”, le dijo por mensaje al conductor. “Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero por respeto a mi papá ahora no le voy a contestar”, agregó.

“A esa misma señora, a Ana, la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo ‘ahora te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, agregó.

Y para cerrar, el conductor leyó un último mensaje de la hija mayor de el Diez: “Estoy destruida y no sé cómo voy a hacer para salir adelante. Voy a salir por mi hija, pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele, hablo con mi hermana y con mi mamá, pero no tengo ganas de absolutamente nada”.