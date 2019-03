La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina manifestó este lunes su "rechazo enfático" al mensaje "Perdió Cristina", publicado en su cuenta en Twitter y que tras permanecer online unos minutos fue eliminado y atribuído a terceros, en un incidente que la oficina investiga "en profundidad".



"El 11 de marzo de 2019, se twitteó un mensaje corto y vago desde la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. El mensaje parecía referirse a una figura prominente y a asuntos de política interna de la Argentina", informó la Embajada en una declaración.

Este es el descargo emitido por el consulado.

Esa comunicación siguió a un mensaje publicado en la cuenta @EmbajadaEEUUarg, gestionada en la red social por la oficina norteamericana, que informaba: "Borramos un tweet de nuestra cuenta que no posteamos nosotros. No sabemos todavía cómo sucedió, pero estamos investigando".



El posteo eliminado, publicado a las 11.16, decía "Perdió Cristina" y era una aparente alusión al resultado de las elecciones a gobernador de la provincia de Neuquén, en las que Ramón Rioseco, el candidato apoyado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, perdió contra el actual mandatario, Omar Gutiérrez.

Desde la oficina diplomática destacaron que "cualquier persona que sigue a la Embajada en las redes sociales, que se utilizan exclusivamente para celebrar la larga y sólida amistad entre Estados Unidos y la Argentina, hubiera reconocido inmediatamente la falsedad del mensaje".



"Hemos borrado el tweet de inmediato y rechazamos enfáticamente su contenido. Vamos a investigar este incidente en profundidad y reforzar nuestras medidas de seguridad sobre nuestras cuentas de redes sociales", remarcaron.