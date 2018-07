Horas después de haber golpeado salvajemente a Leslie, una nena de 12 años a la que pateó en el piso, Milagros Orellana fue a internarse para dar a luz a su hijo. Mientras tanto, la madre de la joven agredida la denunció en la comisaría de Claypole y espera que la citen a declarar cuanto antes.

"No quiero que le pase a ninguna chica más lo que le pasó a mi hija, que quedó desfigurada y tendrá un mes los moretones en su cuerpo. Ellas se dedican a agredir nenas, no es la primera vez que hacen esto", reveló a Brown On Line Karina, la mamá de la nena agredida.

Miriam Peralta es la que filma el video e incita a Milagros, la embarazada, para que golpee a Leslie. "Se dedican a agredir nenas, no es la primera vez que lo hacen. Hace dos días volvieron a hacer lo mismo con una nena que se bajó del colectivo".

"Ella vuelve con sus amigas para pegarle a mi hija. Y a los 20 minutos subieron el video a Facebook; enseguida mi hija se convirtió en el hazme reír de esa red social. El lunes, un día después de pegarle, le envió solicitudes de amistad a mi hija, que ella rechazó. Y como la hostigaba por Facebook, la denuncié también por Bulliyng".

