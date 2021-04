La campaña de vacunación contra el coronavirus continúa en todo el país y este miércoles un abuelo, llamado Jorge, se presentó bien temprano a uno de los puntos establecidos por el ministerio de Salud de Santiago del Estero en la ciudad de La Banda para recibir la primera dosis.

En contacto con Radio Panorama, el testimonio de Jorge emocionó a todos. Con la voz quebrada dijo: "Yo tengo muchas ganas de vivir". Tras su relato necesitó algunos minutos para calmarse y contar con alegría sus sensaciones.

"Mire, si le digo que anoche no he podido dormir de la ansiedad no me va a creer. Yo estoy próximo a jubilarme, sigo trabajando para una empresa constructora. No me quería pasar con la hora ni llegar tarde. Las personas de nuestra edad, respetamos mucho los horarios y menos en esta ocasión que nos está brindando el país y el mundo para que se nos vacune", relató.

.

"Es un momento muy fuerte para nosotros. Yo tengo muchas ganas de vivir", agregó.

Jorge fue acompañado por su pareja, María, quien también aguardaba para recibir su dosis. "Ella me cuida demasiado y yo a ella. Hay que entender de una vez: si uno anda de joda, como dice el criollo, esto no va a parar nunca", afirmó

Y descató: "Hay que cuidarse para cuidar al otro. Yo ando con mi barbijo, alcohol en el bolsillo constantemente, limpio mi auto y respeto el distanciamiento".

La notificación para asistir al vacunatorio la recibió el pasado martes y cuando llegó estalló de alegría: "Este plan de vacunación es muy bueno, ojalá que nos sigan enviando vacunas", dijo el vecino del barrio Misky Mayu.

.