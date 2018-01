"Mis hijos fueron el motor que me dio fuerzas para seguir adelante", manifiesta Rodolfo Ferrero en el comedor de su casa, en la localidad santafesina de Puerto General San Martín. Al lado suyo están Nahuel, de cuatro años, y Alejo, de ocho, quien se hizo famoso al donarle a su padre médula ósea y salvarle literalmente la vida.

Ahora, Rodolfo se sigue atendiendo en Rosario y sólo una vez cada mes y medio o dos meses tiene que viajar a Buenos Aires, para controlarse en la Clínica del Sagrado Corazón, donde se hizo el trasplante. El hombre comenzó una nueva etapa de un largo camino. En 2015, cuando le diagnosticaron leucemia, el primer tratamiento fue relativamente exitoso, y la enfermedad se retrajo. Tan así fue que el joven padre volvió a trabajar.

Pero en 2017 tuvo una fuerte recaída en su enfermedad, y el trasplante de médula ósea se convirtió en la única salida. El año anterior, los estudios de histocompatibilidad habían dado que su hijo mayor, entonces de apenas seis años, era el que estaba más en condiciones de donar.

Cuando el año pasado el padre se vio entre la vida y la muerte, el niño ya tenía ocho años. El jueves 20 de julio, Alejo partió a Buenos Aires a cumplir con el procedimiento de extracción de células madres hematopoyéticas. La intervención duró tres horas, y el mismo día Alejo recibió el alta médica.

No sabía que al volver, sería recibido en su ciudad como un héroe, por su familia, por sus compañeritos y hasta por las autoridades. Hoy, con 28 años, Rodolfo lo recuerda así: "Fue muy chocante saber que Alejo iba a tener que pasar por todo eso. No me gustan los pinchazos y no toleraba pensar que mi hijo tendría que tolerarlos. En un principio me negué, no quería saber nada, hasta que en un momento supe que era eso o me iba".