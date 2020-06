El DJ Patricio Zembrano volvió a encender la polémica en el barrio porteño de Recoleta al pasar música este domingo desde su balcón, lo que motivó a los vecinos a aglomerarse en la vereda para bailar, a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio. "No me arrepiento porque no hubo nada malo. Es cierto que no está bueno que este la gente afuera, pero yo no la incité para que salgan", se defendió el músico.

"No era un pogo ni un formato fiesta, tenemos que tener cuidado con eso", explicó el DJ, en una rueda de prensa. En la noche de este domingo volvió a pasar música desde su balcón para sus vecinos, en el edificio de Talcahuano al 1.200, pero la gente comenzó a salir y a bailar en la vereda, sin respetar el distanciamiento social.

El video de ese episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, en las que cientos de usuarios repudiaron la imprudente actitud de los vecinos y de Zambrano.

"Todos estamos tristes y hay un hipersensible en la gente, que está cansada de la cuarentena porque no estamos acostumbrados. Soy una de las personas más respetuosas del aislamiento y siempre trato de tirar mensajes esperanzadores", afirmó el músico. Y añadió: "No pongo sólo música para los balcones de la cuadra, nos escribe gente de todas partes del mundo que está en cuarentena y están todos tristes".

Al ser consultado por Crónica HD si se arrepiente de lo que pasó, aseguró que "no". "Es cierto que no está bueno que esté la gente afuera, pero yo los no incité para que salgan. Me llegan entre 1.500 y 2.000 mensajes con buena onda y agradeciendo, no siento arrepentimiento porque no hice nada grave", sostuvo.