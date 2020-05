Un operativo sanitario debió ser desplegado este miércoles tarde en la playa de infractores localizada detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el barrio porteño de Recoleta, cuando un hombre de 67 años comentó que podría tener coronavirus (orthocoronavirinae).

Desde el Ministerio de Seguridad porteño informaron que efectivos de la Comisaría Comunal 2 de la Policía de la Ciudad fueron desplazados esta tarde por el 911 hacia la Playa de Infractores ubicada en el Pasaje Libres del Sur y Eduardo Couture, donde el personal de la empresa del sistema de Tránsito Ordenado les advirtió que un hombre de 67 años, al momento de abonar la infracción, les dijo irónicamente: "Si yo llego a tener coronavirus ando paseando por todos lados para retirar el auto".

Inmediatamente se activó el protocolo de Covid-19 y se solicitó la colaboración del SAME; el personal policial hizo consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, quien ordenó notificar a la persona por violación al artículo 205 del Código Penal y que se retire a su domicilio.

El artículo 205 del código penal prevé una pena de prisión de seis meses a dos años, al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

El infractor, identificado como Omar, hizo declaraciones al canal TN desde adentro de las oficinas de la playa de infractores, y afirmó: "hace cuatro horas que estoy acá, vine a buscar el auto, activaron el protocolo y vino la policía con todos esos implementos de protección contra la pandemia; me están haciendo preguntas pero yo estoy perfecto, lo único que hice fue venir a buscar el auto".

"El comentario mío fue que hacía cuatro horas que estaba buscando el auto por toda la ciudad porque removieron el vehículo y no dejaron ni un papel de a dónde lo habían llevado; llegué acá y lo encontré, pagué el acarreo y le pregunté a la chica por qué habían removido mi auto que hace 48 días que estaba estacionado en el mismo lugar", argumentó.

Omar sostuvo que "la chica me explicó que a partir del lunes comenzaron a remover coches, y cuando le dije que el mío estaba bien estacionado me dijo que yo debería haber leído el Boletín Oficial. Ahí le dije que soy una persona mayor y que no puedo andar dando vueltas por toda la ciudad porque puedo ser un asintomático de coronavirus sin saberlo".

"En ningún momento dije que tuviese coronavirus, lo que señalé era el riesgo en el que ponen a la gente al activar el sistema de grúas y poner a la gente a girar por la ciudad para buscar su auto", aclaró.

El infractor indicó: "yo ahora me voy a mi casa porque ya pagué la multa y la gente del SAME ya verificó que no tengo síntomas de nada".

"El sistema de grúas no debe estar funcionando en este contexto, le está complicando la vida a mucha gente", concluyó Omar.