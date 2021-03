Ana, la hermana mayor de Diego Armando Maradona, criticó a sus sobrinas Dalma y Gianinna y afirmó que hablará sobre la muerte del Diez "cuando ellas dejen de hacer circo".

“Nosotros sabemos cómo lo queremos (a Diego) y siempre lo vamos a seguir queriendo. Cuando dejen de hacer circo mis sobrinas y dejen de mandar tanta, pero tanta mierda de gente inocente, ahí vamos a hablar”, expresó Ana, quien es representada legalmente por Matías Morla, abogado del astro del fútbol argentino y mundial hasta su muerte el 25 de noviembre pasado.

La hermana mayor del Diez le respondió así a Dalma Maradona, quien había cuestionado a sus tías y a Morla después de la filtración de algunos audios de su padre.

“A mis tías, que son representadas por él, les pregunto ¿qué piensan ahora después de haberlo escuchado? ¿Qué piensan del médico en el cual ellas confiaban porque mi papá les pidió que confíen en él? Quiero saber ahora qué va a pasar después de haber escuchado todas esas barbaridades que dijeron de él”, había expresado Dalma.

En otro de los audios dados a conocer, Maradona conversa con su hija mayor y le recrimina por una suma de dinero que formaba parte de la causa legal que llevaba contra su ex exposa, Claudia Villafañe. “Tu mamá es una ladrona y vos le serviste de cómplice. Te llamo a vos porque tengo que llamarte a vos, porque la plata está en tu cuentita, Dalmita. Y eso lo sabés”, se lo escuchó a Diego.

Ana Maradona ya había cuestionado en diciembre último a Dalma y Gianinna. “Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”, comentó.

Y agregó en nombre de parte de la familia Maradona: “Nosotros no estamos en contra de ellas: ellas están en contra de nosotras. No sé por qué. Que hablen ellas y lo digan. Ellas no serían nada si no fuera por su padre. Si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”, relató tiempo atrás.