Evangelio

Lc 21,5-11.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo segùn san Lucas.

En aquel tiempo, como dijeran algunos acerca del Templo que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: "Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida". (...). No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis; porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato".

Entonces les dijo: "Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo".

Palabra del Señor.