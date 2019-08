La primera semana de agosto se celebra en más de 170 países la "Semana Mundial de la Lactancia Materna". La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda como modo exclusivo de alimentación, la leche materna por los primeros 6 meses de vida. Este año, bajo el lema "Empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna", se apunta a promover lugares de trabajo que apoyen y generen las condiciones y espacios correctos para poder amamantar, teniendo en cuenta que no es un privilegio, sino un derecho respaldado por la ley.



Entre los beneficios de la leche materna, Cecilia Avancini, Jefa de médicos pediatras en vittal, indicó a cronica.com.ar que "tiene todos los complementos necesarios para un desarrollo normal. Aporta los nutrientes para el desarrollo, anticuerpos que protegen al niño de las enfermedades como diarrea y neumonia. Además, fortalece el vínculo entre la mama y el bebe. Cuando hablamos y decimos alimentación exclusiva decimos eso, solo leche materna".



La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, protege a las mujeres trabajadoras durante el embarazo y posparto, garantizando días de licencia para poder cuidar del bebé durante aproximadamente los dos primeros meses de vida. La misma ley, en su Art. 179°, establece que toda trabajadora madre de lactante dispondrá de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo, con el objeto de contribuir a mejorar la transición de la mujer entre la licencia por maternidad y el regreso a sus obligaciones laborales.



Además, impulsa el desarrollo de Espacios Amigos de la Lactancia Materna en instituciones laborales mediante la capacitación a empleadores, la distribución de recomendaciones y la acreditación de espacios instalados



¿Qué es un Espacio Amigo de la Lactancia?



Según indica el Ministerio de Salud de la Nación, consiste en "un sector privado e higiénico, dotado de las comodidades mínimas y necesarias para que las mamás puedan extraerse leche". Debe ser limpio y confortable, donde una mamá pueda sacarse leche y conservarla en una heladera hasta su horario de salida.



"Las mujeres que vuelven a trabajar tienen que tener un lugar para poder hacerse la extracción, un lugar que en la mayoria de las veces no lo tienen, que debe ser muy higiénico. Si bien estamos hablando de leche materna, hay una manipulación que tiene que hacer la madre que tiene que ser adecuado para no infectarse"





Además, la doctora habla acerca de la falta de instrucciones a las madres durante los embarazos y la importancia del apoyo de la gente que la rodea. "Si el entorno no está convencido a parte de la madre, no ayuda. Tienen que contenterla, ella tiene que sentirse comoda y poder relajarse", asegura Cecilia.



La especialista asegura que en los primeros meses de vida del bebé el niño es muy demandante, el cansancio hace que la producción de leche sea menor por eso debe tener un entorno amigable. "Todos tenemos que apoyarlas para que su lactancia sea buena ya que hay situaciones que las retrae. Hay problemas que pueden surgir, como dolores en los pezones, pero esto no quiere decir que se deba suspender la lactancia. Se debe continuar amamantando al bebé porque forma parte de su estimulaciòn".

Solo seis de cada diez bebés de hasta dos meses son amamantados, alerta la SAP

Solo seis de cada diez bebés de hasta dos meses de vida son alimentados exclusivamente con leche materna en la Argentina, mientras que a los cuatro meses se mantiene la lactancia en uno de cada dos y a los seis meses en cuatro de cada diez, alertó hoy la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).



Las estadísticas provienen de la última Encuesta Nacional de Lactancia Materna, que relevó más de 23.000 casos:



"Entre los principales motivos detrás de este indicador están el desconocimiento de los padres y muchas veces la supuesta comodidad. También puede llegar a ser un obstáculo la inserción laboral de la mujer e incluso la falta de persistencia en el consejo médico", describió Gustavo Sager, médico pediatra y presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna de la SAP.