Hace 20 años, el argentino Federico Muñoz se mudó a Estados Unidos obligado por su familia y allí comenzó sus actividades en Detroit, Michigan. El hombre, que se convirtió en una celebridad viral, fundó “Mr Poronga”, una prestigiosa empresa dedicada a destapar cañerías.

Esta compañía lo llevó a tener ganancias impensadas y, a través de sus redes sociales, este personaje mostró un poco de su lujosa vida a la cual pudo acceder gracias a su emprendimiento. Una Ferrari, un Mercedes Benz y un Lamborghini son tan solo algunos de los "jueguetes" que mostró por Internet.

.

En uno de los videos que publicó en su cuenta de Facebook, Federico dio a conocer el impactante rodado, al que llamó "El Bunker de Mr. Poronga", y causó furor entre los usuarios.

Uno de los autos de Federico Muñoz.

El nombre de la empresa nació como una broma junto con su hermano pero rápidamente se dieron cuenta de que "el negocio de la limpieza de drenaje es muy lucrativo". El creador de la millonaria firma, explicó que "el argentino se cree el más poronga del mundo", por eso le pusieron así.

Muñoz reveló que el gran negocio familiar siempre fue el inmobiliario y comentó que ahora que la empresa de destapes lleva varios años instalada, casi que no le demanda esfuerzo. "Lo de Mr. Poronga lo administro yo, pero hace seis años que se maneja solo", sostuvo.

Y, a su vez, agregó: "Ahora, aparte de lo de Mr. Poronga, mi verdadero negocio es el de buscar casas para comprar. Yo compro casas en Detroit al por mayor. Esto es lo que me consume mas tiempo".

El Ferrari que dio a conocer a través de las redes sociales.

Frente al enorme revuelo que causó su historia y la gran cantidad de medios de comunicación que lo contactaron para saber más de su vida, el mendocino confesó que para él y su familia eso es un gran mimo. "Me gusta hacer las entrevistas porque los argentinos nos han mostrado muchísimo apoyo y la verdad que es muy lindo. Acá el norteamericano es muy frío, no te saluda, no tiene la ternura que tenemos los argentinos", admitió.