Una historia de vida impactante. Emocionante. Y quien tiene la posibilidad de contarla nos sumerge en un recuerdo imborrable. Pero esta no es una historia más, ya que nos tenemos que retrotraer muchísimo tiempo atrás. Y el principal protagonista, Andrés Pons, con sus 102 años recién cumplidos, nos involucra en hechos reales que les tocó vivir y lo convierte en un sobreviviente de la Guerra Civil Española, allá entre los años 1936 y 1939. Teniendo en cuenta que representó al bando comunista y republicano, donde llegó a tener el cargo de teniente, el bando nacional y fascista que estaba dirigido por el general Francisco Franco lo mantuvo luego preso durante tres años, tiempo en el cual le tocó vivir infinidad de historias y anécdotas que lo dejaron marcado para siempre. Lúcido, atento, de excelente humor y con una memoria envidiable, Andrés, padre y abuelo de los reconocidos periodistas deportivos y relatores de fútbol, Juan Manuel "Bambino" Pons y Pablo Bari, recibió en su hogar a Crónica, y nos detalló lo vivido en aquellos tiempos.

"Yo nací en un pueblo de Mallorca. Mi mama murió cuando era muy chico, me quedaba con mi abuela hasta los 15 años y después empecé a navegar con mi papá, que era capitán de la marina mercante. La guerra me encontró cuando estábamos en Barcelona y los 19 años le dije que me había inscripto como voluntario en la guerra. Representaba a los republicanos. Un día me dieron un fúsil y yo no sabía gatillar. Fue terrible. Luché en Guadalajara contra los italianos. Me tocaron vivir muchas cosas inolvidables. Hasta me tuve que hacer pasar por un muerto durante un enfrentamiento", nos cuenta, mientras nos muestra una herida de bala sufrida en una de sus piernas y también se cruzó y saludó personalmente al Josip Broz "Tito", quien era el jefe de de Estado de Yugoslavia.

Preso en Madrid

"Cuando terminó la guerra me fui para Mallorca y se pensaron que había desertado porque esas tierras estaban en manos del general Franco, que contaba con la ayuda militar de la Alemania nazi y la Italia fascista. Mientras que los republicanos tenían también el apoyo de Rusia, y por eso me metieron preso en Madrid. Estuve detenido durante tres años realizando trabajos forzados, como construcción de caminos y otras cosas, y hasta me tocó dormir en las instalaciones del viejo estadio del Atlético de Madrid. Fueron tiempos muy complicados. Hasta que en 1942 quedé libre nuevamente", comentó mientras disfrutaba de una rica merienda, en su departamento ubicado en el barrio de Caballito.

Y después nos siguió contando que fue lo que hizo cuando se instaló definitivamente en tierras argentinas: "Como no me daban trabajo, con mi mujer y con mi hijo mayor Andrés, que ya tenía 4 años, nos vinimos para Argentina en 1949, y nos instalamos en Viel y Avelino Díaz. Ahí empecé a trabajar en una empresa naviera, de carga y de buque de pasajeros, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y seguí disfrutando hasta el día de hoy, con la gran chance que me dio la vida, de compartirla con mis seres más queridos". Termina la charla y Andrés, mientras culmina su café con leche y observa Crónica en la TV, se despide amablemente y nos desafía a que regresemos para seguir narrando más historias de su larga vida.