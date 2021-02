El pasado octubre, Julieta Scardino salió de paseo con su mamá y sus dos perros, Sol y Milo, camino a la Isla Jordán. Como hacía calor, iban con las ventanillas bajas.

"Iba sentado al lado de Sol en el asiento de atrás, como un nene, y la segunda vez que miré para ver que estén bien él ya no estaba", cuenta Julieta a Infobae.

Ni bien terminaron de cruzar el puente Julio Salto, regresaron al lugar donde creen que puedo haber saltado Milo. "Creemos que saltó por ahí, pero había mucha gente en todos lados y él es muy desconfiado de las personas y no creo que haya llegado a cruzar el puente, eso me desconcierta… Hasta el día de hoy no podemos saber qué pasó, cómo ni cuándo saltó".

Con los días, las esperanzas de encontrarlo desaparecieron y Julieta y su familia solo deseaban "que si está con alguien, que esté bien y lo traten bien porque en casa, al igual que los otros tres perros, es un miembro más de la familia; un hermano más, un hijo más".

.

A principios de año, una foto viral puso en alerta a la familia. Unos chicos que hacían kayak vieron a un perrito solo y mal alimentado cerca de la isla, del lado de Neuquén y sospecharon que se trataba de Milo. Se contactaron con Julieta y le mostraron una foto algo borrosa. "Los primeros días no lo vi. La gente que me acompañaba señalaba a otro perro, confundiéndolo, pero no era. Pese a eso seguí yendo todos los días hasta que apareció un perro color té con leche, grandote… ¡Era Milo!", recuerda.

Un grupo de rescatistas buscando a Milo. Foto: Diario Río Negro

Al otro día, Julieta fue a rescatar a Milo pero no pudo encontrarlo. Bajaron al lugar donde se encontraba, "una isla enorme, llena de ramas y mucha vegetación", le dejaron comida pero no pasó nada.

“Lo que me llamó la atención fue que no tenía el pretal verde, con cierre y abrojo, ni el collar de ahorque que usa porque como es tan grandote cuando lo sacaba a caminar siempre tiraba. No era una pieza que pudiera sacarse él solo, por eso creo que alguien lo agarró y no quiero pensar qué le habrán hecho para que esté tan asustado porque ve gente y corre”, cuenta preocupada.

.

Julieta recuerda cómo llegó Milo a sus vidas: “Mi papá y mi hermano fueron un día a comprar leña y ahí vieron a la mamá amamantando a sus cachorros, uno de ellos era él. Lo adoptamos y desde ese día vive con nosotros. Siempre se mostró con miedo a las personas… No sé cómo lo habrán tratado ahí”.

“Los veterinarios dicen que tiene mucho miedo y no sabe quién lo está llamando, por eso se asusta y le da por correr”, añade en referencia a la extraña actitud de Milo y agrega que luego intentaron con una “jaula trampa, le pusimos comida para que cuando entrara a comer pudiéramos atraparlo, pero se corrió, la trampa cayó y él se asustó con el ruido y otra vez salió corriendo”.

También cuenta que intentaron atraer a Milo con ayuda de su otra perra: “El día que llevé a Sol, con la idea de que ella hiciera de nexo para el reencuentro, tampoco lo logramos. Ella tenía atada a su collar una soga larga porque pensamos que podría buscarlo, pero no lo hizo. Dejamos pelo de ella, una manta de Milo y comida cerca. Después de unos días nos dimos cuenta de que se acerca a comer sobre esa manta. Es más, la noche del acampamos se acercó a nuestra carpa, pero no lo escuchamos porque había mucho viento, pero al otro día vimos una pisada al lado de la carpa”.

.

Natalia Larrosa, educadora canina de Instinto Animal de Cipolletti, dijo a Diario Río Negro que la conducta del animal se debe al tiempo que pasó solo y desorientado, además de la posibilidad de que para sobrevivir haya tenido que cazar o robar comida cuando antes acostumbraba comer un kilo de alimento balanceado por día. Es probable entonces que, ante los intentos de rescate y en un lugar desconocido, Milo se sienta acorralado y lo tome como una amenaza.

Sin embargo, Julieta no baja los brazos y espera un día poder volver a conectar con Milo: "Cuando camina mira para abajo, no nos mira y no reconoce nuestras voces. Los expertos en conducta canina dicen que los perros no reconocen a una persona por la vista sino por el olfato y que para poder reconocernos tenemos que estar a poca distancia. Aún no lo logramos, pero seguiré yendo todos los días a dejarle comida y a esperar que llegue el momento en que me reconozca y poder volver juntos a casa"