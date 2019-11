Por Graciela Moreno

Al final, la marca de indumentaria estadounidense Forever 21 no abrirá locales propios en la Argentina, pero sus prendas desembarcarán este fin de semana en The Luxury Outlet de Palermo y desde el martes en el local de Luján Walk Shopping. Se trata de excedentes de sus colecciones que no llegaron a venderse en el exterior.

El empresario que importó las prendas es Arturo Alacahan y eligió comercializarlas en exclusividad en The Luxury Outlet, el mismo espacio que seleccionó para vender la indumentaria que trajo de la cadena sueca H&M que tanto furor hizo en su llegada a la Argentina.

Sergio Blanco, generador de The Luxury Outlet, emprendimiento generado por Sergio Blanco, señaló a BAE Negocios: "Las prendas de Forever 21 tienen precios imbatibles. Ofreceremos ropa de dama desde los 5 años hasta adulto y ropa para adolescentes varones. La superficie será de 500 metros cuadrados y compartirán espacio con H&M".

Cuando hace pocos meses desembarcó la ropa de H&M el entusiasmo fue tal que los fanáticos de la marca recorrían más de 80 kilómetros para visitar el shopping de Luján y los fines de semana hasta hacían filas de 200 metros. Los precios de las prendas de H&M rondan los $1800 por un jean, $100 una remera, camisas de hombre $1700 y vestidos $1850.

Entre las prendas que llegan habrá remeras, jeans, buzos, camperas, vestidos. La marca Forever 21 es considerada "low cost" justamente por sus precios que son muy competitivos. El público va de los 5 a los 35 años, según explica la filosofía de la etiqueta estadounidense.

Los empresarios esperan que Forever 21 sea recibida de manera similar por los teenagers. Si bien, no es el mejor momento para la marca estadounidense, preferida por muchos adolescentes. En septiembre entró en bancarrota: hasta ese día, operaba 800 tiendas en todo el mundo. Fundada en 1984, anunció que cerrará 200 locales en varios países para reordenarse y seguir operando.

Aunque no se retirará de América Latina, busca concentrarse más en Estados Unidos. Hasta ahora, las y los fans argentinos de la marca iban a Uruguay o a Chile para buscar las prendas. Ahora tendrán la posibilidad, hasta el 24 de noviembre, de encontrar la marca en The Luxury Outlet ubicado en Tribuna Plaza de Palermo. Abierto de 12 a 20 horas, sólo cierra los lunes. Y en el outlet del shopping de Luján, abierto todos los días, desembarcará el martes.

En Palermo, como en Luján, comparte vidriera con con etiquetas como H&M, Prüne, Cheeky, Como quieres que te quiera, Rochas, La Martina, Levis, Legacy, María Cher, Kosiuko, Canon, Desiderata, Portsaid, System, New Balance, Perramus, Daniel Hechter, La Dolfina y Bershka, entre otras.

En el mercado internacional, Forever 21 es conocida como una marca "low cost" de moda rápida cuyos precios rondan los US$22 un vestido o blusas por US$5,5. Los que analizan su quiebra, opinan que los jóvenes ya no están interesados en un modelo de consumo tan poco sostenible. Sumado a que priorizó la apertura de tiendas, antes que el desarrollo on line que hoy representa sólo un 16% de sus ventas.

El desembarco en el mercado local de una marca tan esperada por los más chicos, podría tener una bienvenida similar a la llegada de las prendas excedentes de la marca sueca H&M. Para los que en el verano elijan Punta del Este, los excedentes de las colecciones que se venden en Uruguay estarán disponibles desde el 20 de noviembre en The Luxury Outlet Punta del Este.