La actividad industrial bajó durante febrero 0,8% respecto de igual mes del año pasado, mientras que la construcción retrocedió 22,1% interanual, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con estas cifras, el sector fabril acumuló una baja del 0,5% en el primer bimestre del año, y la construcción una caída del 17,8%.



Este resultado se dio a pesar de que en febrero la actividad industrial mejoró 1,2% respecto de enero, tendencia que también se repitió con la construcción, con una suba más modesta del 0,3%.



Durante febrero, el sector fabril mostró un comportamiento dispar, con algunas recuperaciones en la actividad respecto a igual mes del 2018, dentro de un nivel bastante bajo.

Sin embargo, la baja del 14% en Vehículos automotores, y autopartes, más otra del 14,1% en la producción de minerales no metálicos, vinculados a la construcción, determinaron hacia la baja al estimador de la industria.



A estas mermas se les agregaron las de “Productos de tabaco” con el 17,5%, “Productos textiles” 8,1%; “Prendas de vestir, cuero y calzado” 9 %; “Productos de caucho y plástico” 4,7%; “Productos de metal” 13,3%; “Otro equipo de transporte” 19,1% y, por último, la división “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” mostró una caída internanual de 14,7%



En febrero la caída del sector fabril no fue mayor debido a los incrementos anotados en la división “Alimentos y bebidas”, con aumento de 5,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” 7,8%; “Sustancias y productos químicos” 2,4%; “Industrias metálicas básicas” 11,1%; y “Maquinaria y equipo” 10,9%.



En cuanto a las expectativas del sector, el Indec realizó su relevamiento entre los empresarios durante la primera quincena de marzo cuando todavía no se habían impuesto las medidas de aislamiento para contener el coronavirus.

En ese marco el 31,4% de los empresarios consultados proyectó que la demanda interna disminuiría hasta mayo, un 20,8% anticipó una suba y el 47,8% restante dijo que no esperaba mayores variantes.



En el caso de la construcción, el 46,1 de los empresarios que se dedican preferentemente a la obra privada, consideraron que la actividad disminuirá hasta mayo, contra solo un 8% que anticipó una mejora, mientras que el 45,9% restante no preveía mayores cambios.



En tanto, entre los que se dedican preferentemente a la obra pública, el 59,1% de los encuestados estimó que la actividad continuará en baja, contra solo un 9,1% que esperaba una reacción, mientras que el 31,8% restante no esperaba modificaciones.